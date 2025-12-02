L'administration Trump va injecter jusqu'à 150 millions de dollars dans la start-up xLight, spécialisée dans les lasers pour puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte, ajout de détails) par Stephen Nellis

L'administration Trump a accepté de prendre une participation dans xLight, une startup qui cherche à développer des lasers à électrons libres considérés comme essentiels pour fabriquer des puces informatiques plus rapides.

Le ministère américain du Commerce a déclaré lundi que le gouvernement injecterait jusqu'à 150 millions de dollars dans la société, mais n'a pas révélé le montant de la participation.

Le bureau de recherche et de développement CHIPS du ministère a déclaré qu'il avait signé une lettre d'intention préliminaire non contraignante afin de fournir des incitations au gouvernement américain. Il s'agit du premier investissement du bureau depuis que l'administration Trump a repris un institut de recherche sur les semi-conducteurs datant de l'ère Biden et doté de 7,4 milliards de dollars.

Dans le monde de la fabrication de puces avancées, l'outil le plus critique est une machine de lithographie à ultraviolets extrêmes qui imprime le modèle des puces sur des plaquettes de silicium. La société néerlandaise ASML ASML.AS est actuellement la seule au monde à fabriquer une telle machine, bien que des start-ups telles que Substrate tentent de développer des rivales.

Dans la machine de lithographie, la pièce la plus difficile à fabriquer est le laser.

XLight a proposé d'utiliser une technologie dérivée des accélérateurs de particules pour créer un laser qui consommerait beaucoup moins d'électricité que les lasers actuels, et travaille avec des laboratoires nationaux américains pour développer un prototype qui pourrait être connecté à des machines fabriquées par ASML ou d'autres.

"Pendant bien trop longtemps, l'Amérique a cédé la frontière de la lithographie avancée à d'autres. Sous la présidence Trump, cette époque est révolue", a déclaré le secrétaire au commerce Howard Lutnick dans un communiqué.

XLight compte désormais l'ancien directeur général d'Intel

INTC.O , Pat Gelsinger, parmi ses cadres supérieurs. Il est devenu président exécutif en mars.