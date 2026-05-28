L'administration Trump serait en pourparlers pour financer des entreprises américaines spécialisées dans les drones, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les entreprises concernées)

L'administration Trump est en pourparlers pour accorder un financement à certaines entreprises spécialisées dans les drones, notamment Unusual Machines

UMAC.A et Neros, soutenue par Sequoia Capital, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La domination dans le domaine des drones a été qualifiée de "priorité présidentielle" dans la demande de budget de défense de 1.500 milliards de dollars du président Trump pour l'exercice 2027.

Les discussions qui ont duré plusieurs mois entre des entreprises du secteur privé et le Pentagone ont impliqué l'Office of Strategic Capital, une unité de prêt de l'ère Biden axée sur les entreprises essentielles aux chaînes d'approvisionnement de la sécurité nationale, a rapporté le Journal.

Unusual Machines est un fabricant de composants pour drones qui compte Donald Trump Jr. parmi ses conseillers, tandis que Neros est une start-up spécialisée dans les drones autonomes.

Performance Drone Works, qui a remporté un contrat pour fournir des drones de reconnaissance à l'armée américaine, est également à l'étude pour un éventuel financement, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations. La Maison Blanche, le Pentagone et les entreprises concernées n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Certaines propositions à l'étude prévoient un financement combinant dette et capitaux propres, ce qui pourrait donner au gouvernement des participations dans ces entreprises, précise l'article.