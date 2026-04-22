information fournie par Reuters • 22/04/2026 à 16:44

L'administration Trump se rapproche d'un accord pour sauver Spirit Airlines, selon le WSJ

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L'administration Trump s'est rapprochée d'un accord pour sauver Spirit Airlines, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.