 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'administration Trump s'apprête à annoncer des accords sur le prix des médicaments
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 18:08
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* De nouveaux accords sont attendus de la part de Bayer, Takeda, CSL et de biotechs de taille moyenne

* Reuters avait précédemment indiqué que les petits laboratoires pharmaceutiques ne voyaient que peu d’intérêt financier à participer

* Le coût des médicaments sur ordonnance aux États-Unis est souvent près de trois fois supérieur à celui des autres pays développés

Le président américain Donald Trump devrait annoncer lundi une nouvelle série d'accords sur la tarification des médicaments, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, dans le cadre d'une initiative visant à rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains.

Bayer BAYGn.DE , Takeda 4502.T , CSL CSL.AX et plusieurs biotechnologies de taille moyenne devraient annoncer des accords, a rapporté le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

Un événement consacré à l’accessibilité financière des soins de santé aura lieu lundi à 15h (heure de l’Est) (19h00 GMT), a indiqué la Maison Blanche.

Les patients américains paient actuellement de loin le plus cher leurs médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans d’autres pays développés, et Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués ailleurs.

Le groupe allemand Bayer et le japonais Takeda ont refusé de commenter. La société australienne CSL n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas non plus répondu dans l’immédiat.

Ces accords s’appuieront sur les accords conclus par l’administration avec 17 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment Pfizer PFE.N , Eli Lilly

LLY.N et Amgen AMGN.O , à partir de l’année dernière. Les laboratoires ont accepté de proposer des prix plus bas, comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés, selon le principe de la "nation la plus favorisée".

Ces entreprises ont accepté de réduire certains prix pour les programmes de santé fédéraux et de vendre certains médicaments directement aux patients via un site web portant la marque Trump, en échange d’un allégement des droits de douane.

LES PETITS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ONT RETARDÉ LA CONCLUSION D'ACCORDS

Selon Reuters, les laboratoires pharmaceutiques de petite et moyenne taille ont tardé à signer des accords sur la tarification des médicaments.

Un reportage de Reuters publié en juin révélait que seule la société japonaise Astellas 4503.T avait confirmé à ce moment-là avoir déposé une demande pour participer au programme de tarification Medicaid, tandis que des dirigeants d’entreprises telles qu’Ionis Pharmaceuticals IONS.O déclaraient ne voir que peu d’avantages financiers à y adhérer.

On ignore encore dans quelle mesure ces accords permettront au gouvernement ou aux patients de réaliser des économies. En vertu de la législation en vigueur, Medicaid bénéficie déjà de remises importantes de la part des laboratoires pharmaceutiques, et la plupart des personnes couvertes par le programme ne paient qu’une somme modique pour leurs ordonnances.

La Maison Blanche a organisé cette année plusieurs événements très médiatisés avec des dirigeants du secteur pharmaceutique afin de promouvoir ses efforts en matière de coûts de santé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à mettre l’accent sur l’accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de cette année, qui décideront du contrôle du Congrès.

L'administration a déclaré que son initiative plus large sur la tarification des médicaments, y compris les accords conclus précédemment avec de grandes entreprises pharmaceutiques, pourrait permettre d'économiser 64,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en dépenses fédérales et étatiques au cours de la prochaine décennie, mais ce chiffre reste hypothétique.

Valeurs associées

AMGEN
431,4000 USD NASDAQ -0,24%
ASTELLAS PHARMA
12,900 EUR Tradegate +2,38%
BAYER
49,040 EUR XETRA +0,76%
CSL
104,820 EUR Tradegate -1,11%
ELI LILLY & CO
1 159,420 USD NYSE -1,23%
IONIS PHARMACEUT
60,2950 USD NASDAQ -1,24%
PFIZER
28,380 USD NYSE +1,50%
TAKEDA PHARMA
31,100 EUR Tradegate -0,67%
TAKEDA PHARMA
45,445 EUR LSE -7,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lionel Messi ne peut retenir ses larmes après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / Paul ELLIS )
    "Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP 31.08.2026 19:00 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Stellantis continue de remanier ses équipes dirigeantes en Europe
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 19:00 

    Le géant automobile Stellantis a annoncé lundi plusieurs changements dans son état-major en Europe à compter du 1er septembre, concrétisant sa nouvelle stratégie de hiérarchisation des 14 marques de son portefeuille. Après près de six ans comme directeur marketing ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris plie sous le poids de la hausse des prix de l'énergie
    information fournie par AFP 31.08.2026 18:55 

    La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi, lestée par la hausse des coûts de l'energie après la reprise des hostilités au Moyen-Orient, avec des frappes échangées entre les Etats-Unis et l'Iran. L'indice vedette CAC 40 a terminé en baisse de 0,79% à 8.334,50 ... Lire la suite

  • Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique
    Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique
    information fournie par France 24 31.08.2026 18:54 

    Une crue soudaine dans le Grand Canyon a fait au moins 1 mort et 15 disparus. La rivière qui coule dans la Bright Angel Creek a vu son débit multiplié par 20 en un temps très court. Sur le sol aride, donc imperméable, de la zone et à la faveur de pentes très raides, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,46 +1,20%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank