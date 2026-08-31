L'administration Trump s'apprête à annoncer des accords sur le prix des médicaments

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* De nouveaux accords sont attendus de la part de Bayer, Takeda, CSL et de biotechs de taille moyenne

* Reuters avait précédemment indiqué que les petits laboratoires pharmaceutiques ne voyaient que peu d’intérêt financier à participer

* Le coût des médicaments sur ordonnance aux États-Unis est souvent près de trois fois supérieur à celui des autres pays développés

Le président américain Donald Trump devrait annoncer lundi une nouvelle série d'accords sur la tarification des médicaments, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, dans le cadre d'une initiative visant à rendre les soins de santé plus abordables pour les Américains.

Bayer BAYGn.DE , Takeda 4502.T , CSL CSL.AX et plusieurs biotechnologies de taille moyenne devraient annoncer des accords, a rapporté le Financial Times, citant deux sources proches du dossier.

Un événement consacré à l’accessibilité financière des soins de santé aura lieu lundi à 15h (heure de l’Est) (19h00 GMT), a indiqué la Maison Blanche.

Les patients américains paient actuellement de loin le plus cher leurs médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans d’autres pays développés, et Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués ailleurs.

Le groupe allemand Bayer et le japonais Takeda ont refusé de commenter. La société australienne CSL n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas non plus répondu dans l’immédiat.

Ces accords s’appuieront sur les accords conclus par l’administration avec 17 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment Pfizer PFE.N , Eli Lilly

LLY.N et Amgen AMGN.O , à partir de l’année dernière. Les laboratoires ont accepté de proposer des prix plus bas, comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés, selon le principe de la "nation la plus favorisée".

Ces entreprises ont accepté de réduire certains prix pour les programmes de santé fédéraux et de vendre certains médicaments directement aux patients via un site web portant la marque Trump, en échange d’un allégement des droits de douane.

LES PETITS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ONT RETARDÉ LA CONCLUSION D'ACCORDS

Selon Reuters, les laboratoires pharmaceutiques de petite et moyenne taille ont tardé à signer des accords sur la tarification des médicaments.

Un reportage de Reuters publié en juin révélait que seule la société japonaise Astellas 4503.T avait confirmé à ce moment-là avoir déposé une demande pour participer au programme de tarification Medicaid, tandis que des dirigeants d’entreprises telles qu’Ionis Pharmaceuticals IONS.O déclaraient ne voir que peu d’avantages financiers à y adhérer.

On ignore encore dans quelle mesure ces accords permettront au gouvernement ou aux patients de réaliser des économies. En vertu de la législation en vigueur, Medicaid bénéficie déjà de remises importantes de la part des laboratoires pharmaceutiques, et la plupart des personnes couvertes par le programme ne paient qu’une somme modique pour leurs ordonnances.

La Maison Blanche a organisé cette année plusieurs événements très médiatisés avec des dirigeants du secteur pharmaceutique afin de promouvoir ses efforts en matière de coûts de santé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à mettre l’accent sur l’accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de cette année, qui décideront du contrôle du Congrès.

L'administration a déclaré que son initiative plus large sur la tarification des médicaments, y compris les accords conclus précédemment avec de grandes entreprises pharmaceutiques, pourrait permettre d'économiser 64,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en dépenses fédérales et étatiques au cours de la prochaine décennie, mais ce chiffre reste hypothétique.