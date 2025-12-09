L'administration Trump poursuivie en justice pour la suppression d'une application permettant de suivre les déplacements des agents de l'immigration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un développeur d'application poursuit l'administration Trump pour violation de la liberté d'expression

L'application ICEBlock supprimée suite aux pressions de l'administration Trump

Des experts juridiques affirment que la surveillance des agents est protégée par la Constitution

(Ajout du commentaire du porte-parole du DHS dans les paragraphes 8-9) par Brad Brooks

Le développeur de l'application la plus populaire utilisée pour partager des informations sur les observations d'agents fédéraux de l'immigration a poursuivi l'administration Trump lundi, alléguant des violations de la liberté d'expression après qu'Apple AAPL.O a retiré ICEBlock de son magasin en ligne. La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral par Joshua Aaron, le développeur de l'application ICEBlock qui comptait plus d'un million d'utilisateurs avant d'être retirée par Apple en octobre à la suite de pressions exercées par l'administration Trump, un cas rare où une entreprise technologique a retiré une application sur la base d'une plainte déposée par le gouvernement fédéral américain.

M. Aaron a désigné comme défendeurs la procureure générale Pam Bondi, la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et le directeur de l'ICE Todd Lyons, parmi d'autres fonctionnaires de l'administration. Les agents de l'ICE ont régulièrement fait des descentes dans des entreprises et d'autres lieux pour arrêter des migrants, et même les détenir après des audiences au tribunal de l'immigration dans le cadre de la campagne de répression de l'immigration du président Donald Trump .

Les personnes qui s'opposent au programme d'immigration de Trump ou qui disent vouloir assurer la sécurité des immigrants et d'autres personnes ont utilisé des applications et d'autres moyens pour suivre et documenter les activités de l'ICE et avertir les personnes qui risquent d'être détenues.

Aaron a déclaré qu'il pensait que l'administration Trump n'attaquait pas seulement ses droits à la liberté d'expression, mais ceux de tous les citoyens lorsqu'elle s'en prend à des applications comme ICEBlock, et qu'il espérait que son action en justice contribuerait à empêcher l'administration "d'éroder la Constitution".

"Lorsque nous voyons notre gouvernement faire quelque chose de mal, il est de notre devoir, en tant que citoyens de cette nation, de lui demander des comptes, et c'est exactement ce que nous faisons avec cette action en justice", a déclaré M. Aaron.

Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la sécurité intérieure, a déclaré que les agressions et les menaces de mort à l'encontre des agents fédéraux de l'immigration avaient augmenté depuis que le ministère avait intensifié ses opérations d'arrestation et d'expulsion des personnes en situation irrégulière aux États-Unis.

"Mais, bien sûr, les médias présentent cette décision correcte d'Apple de supprimer ces applications comme un acte de céder à la pression au lieu d'empêcher de nouvelles effusions de sang et d'empêcher les forces de l'ordre de se faire tuer", a déclaré Mme McLaughlin.

Le ministère de la Justice et la Maison Blanche n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la plainte d'Aaron. Apple, qui n'est pas cité comme défendeur, n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

APPLE A CITÉ DES INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA LOI

Lorsqu'elle a retiré l'application de sa boutique, Apple a déclaré avoir agi sur la base d'informations émanant des forces de l'ordre et faisant état de risques pour la sécurité. Le ministère de la justice a confirmé qu'il avait contacté Apple pour retirer l'application, et Mme Bondi a déclaré à l'époque qu'ICEBlock avait été conçue pour mettre en danger les agents de l'ICE, ce que le développeur conteste fermement.

L'application, qui fonctionne toujours pour les personnes qui l'ont téléchargée avant qu'elle ne soit retirée des magasins d'applications, permet aux utilisateurs de signaler les activités observables publiquement des agents fédéraux de l'immigration et leur emplacement. Dans son action en justice, M. Aaron fait valoir que cette fonction est similaire à celle d'applications de cartographie telles que Waze et d'autres, qui permettent aux utilisateurs de signaler l'emplacement de policiers.

L'action en justice indique qu'Aaron a soumis l'application à Apple pour approbation et qu'elle était disponible dans le magasin d'applications de la société depuis avril de cette année avant d'être supprimée.

Des experts juridiques ont déclaré à Reuters que la surveillance des agents de l'immigration est largement protégée par la Constitution des États-Unis, tant que les personnes n'interfèrent pas avec le travail des agents ou n'encouragent pas d'autres personnes à le faire. Les tribunaux considèrent depuis longtemps que l'enregistrement des activités des forces de l'ordre dans les lieux publics est légal.

Le procès cite un message qu'Apple a envoyé à M. Aaron et dans lequel il est dit que "les informations fournies à Apple par les forces de l'ordre" montrent que son application viole les directives de l'entreprise "parce que son but est de fournir des informations de localisation sur les agents des forces de l'ordre qui peuvent être utilisées pour nuire à ces agents individuellement ou en tant que groupe".

Au début de l'année, M. Aaron a déclaré à Reuters que son application n'encourageait en aucune façon la violence contre les agents fédéraux et a rejeté les accusations selon lesquelles elle permettait aux utilisateurs de dénoncer ces agents fédéraux en soulignant que son application ne permettait pas aux utilisateurs de télécharger des photos ou des vidéos.

L'application sert plutôt de "système d'alerte précoce" basé sur ce qui se passe dans les espaces publics, a expliqué M. Aaron, ajoutant qu'"on ne peut pas limiter ce que tout le monde peut voir de ses propres yeux".