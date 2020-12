Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'administration Trump place les chinois SMIC et CNOOC sur "liste noire" Reuters • 03/12/2020 à 23:30









WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - L'administration de Donald Trump a ajouté jeudi le fabricant de puces SMIC 0981.HK et la compagnie pétrolière CNOOC 0883.HK à la liste noire du département américain de la Défense recensant les entreprises contrôlées par l'armée chinoise ou liées à cette dernière. Cette décision pourrait envenimer un peu plus les relations entre les Etats-Unis et la Chine à un mois et demi du changement d'administration à Washington avec l'entrée en fonction le 20 janvier du président élu américain Joe Biden. Outre SMIC et CNOOC, China Construction Technology et China International Engineering Consulting Corp sont aussi incluses sur la liste. Ces ajouts, dont Reuters a le premier fait état dimanche, portent à 35 le nombre d'entreprises inscrites sur cette liste noire. Bien que cette liste n'ait pas déclenché de sanctions, un récent décret du président Donald Trump empêchera les investisseurs américains d'acheter des titres des sociétés qui y figurent à partir de la fin de l'année prochaine. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de l'ambassade de Chine à Washington, de SMIC ou de CNOOC. (version française Camille Raynaud)

