L'administration Trump gèle les cartes vertes pour Microsoft et les entreprises informatiques, et mène des enquêtes sur les universités

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(Ajout de commentaires d'analystes et d'informations contextuelles tout au long du texte)

* Cette mesure fait suite à l'instauration d'une redevance de 100 000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B, conformément à un décret de la Maison Blanche

* Le projet « Firewall » a ouvert environ 200 dossiers et infligé des millions de dollars d’amendes

* Le ministère du Travail suspendra les demandes nouvelles et en cours concernant les entreprises citées

* La suspension concerne les demandes PERM nouvelles et en attente impliquant sept sociétés de services informatiques citées

par Akash Sriram et Steve Holland

Jeudi, les États-Unis ont suspendu Microsoft MSFT.O , de grands prestataires informatiques et l'éditeur de logiciels Adobe ADBE.O d'un programme clé de carte verte, tout en ouvrant des enquêtes sur neuf grandes universités, élargissant ainsi une campagne de répression qui, selon eux, vise à lutter contre la fraude et à protéger les emplois américains.

Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump mène une vaste campagne visant à réduire le nombre de personnes nées à l’étranger aux États-Unis et à restreindre leur accès à la résidence et à la citoyenneté. Les deux mesures prises jeudi constituent la frappe la plus large à ce jour contre les programmes d’immigration de travailleurs qualifiés — risquant de couper court à une voie courante d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers du secteur des technologies — tout en mettant en garde certaines des meilleures universités de recherche du pays.

« Malheureusement, aucune entreprise aux États-Unis n’a abusé du système plus que Microsoft », a déclaré le vice-président JD Vance. Il a indiqué que l’entreprise avait licencié 6 000 salariés américains l’année dernière tout en bénéficiant de 6 300 visas de travail temporaire H-1B et de près de 3 000 cartes vertes.

Ces propos ont été tenus quelques heures avant que Donald Trump ne rende hommage à des milliardaires du secteur des technologies pour leur contribution à l’Amérique, parmi lesquels figurait Satya Nadella, directeur général de Microsoft. Satya Nadella a lui-même été titulaire d’un visa H-1B, tout comme Elon Musk, qui a également été honoré, tandis que trois des autres directeur général récompensés sont des immigrés.

M. Nadella a remercié Donald Trump pour cette médaille, affirmant dans un message publié sur X qu’il continuerait à faire progresser la technologie et à favoriser la prospérité américaine.

Microsoft est la société qui dépose le plus grand nombre de demandes PERM( , certification permanente de l’emploi) , selon les données du ministère américain du Travail. Dans le cadre du programme PERM, auquel la plupart des cartes vertes basées sur l’emploi sont soumises, les employeurs doivent démontrer que l’embauche d’un ressortissant étranger ne portera pas préjudice aux salaires ou à l’emploi des travailleurs américains.

L’entreprise a déclaré dans un communiqué qu’environ 80 % des demandes de visa H-1B qu’elle avait déposées au cours du dernier exercice fiscal visaient à prolonger ou à modifier le statut d’employés actuels, et non à embaucher de nouveaux travailleurs. En juillet, l’entreprise a annoncé qu’elle allait supprimer 4 800 emplois , soit environ 2,1 % de ses effectifs mondiaux.

LA RÉPRESSION S’INTENSIFIE

Le secrétaire au Travail, Keith Sonderling, a déclaré que la suspension concernerait également Cognizant CTSH.O , Infosys

INFY.NS , Tata Consultancy Services TCS.NS , Wipro WIPR.NS , HCL Technologies HCLT.NS et Capgemini CAPP.PA . « Nous n’accepterons aucune nouvelle demande de certification de travail permanente impliquant ces entreprises et ne traiterons aucune demande en cours », a déclaré M. Sonderling.

Il a précisé que ces entreprises avaient, depuis 2009, cherché à recruter près de trois millions de travailleurs étrangers et avaient obtenu plus de 230 000 visas H-1B ainsi que plus de 100 000 certifications de travail permanentes.

Selon les données américaines sur l’immigration, Amazon.com était le plus grand employeur de bénéficiaires de visas H-1B approuvés au cours de l’exercice 2026, suivi de Tata Consultancy Services, Infosys, Apple et Microsoft.

M. Vance a déclaré que ces suspensions dureraient « aussi longtemps que nécessaire » et que l’administration souhaitait que ces entreprises modifient leurs pratiques de recrutement. Il a ajouté que certaines entreprises publiaient des offres d’emploi inefficaces, puis invoquaient le manque de candidats pour justifier le recrutement de travailleurs étrangers moins bien rémunérés.

Microsoft a déclaré dans son communiqué qu’elle rémunérait ses employés titulaires d’un visa H-1B au même niveau que tout autre employé effectuant un travail comparable.

Adobe, Cognizant, Infosys, HCL Technologies, Wipro et Capgemini n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Tata Consultancy Services a refusé de s’exprimer.

La Nasscom, l’organisme représentant le secteur des technologies de l’information en Inde, a déclaré que les entreprises technologiques indiennes implantées aux États-Unis avaient considérablement réduit leur recours aux visas H-1B, et que relativement peu de leurs employés sollicitaient une carte verte via la procédure PERM.

En septembre dernier, le ministère du Travail a lancé une campagne de contrôle baptisée « Project Firewall », alors qu’un décret de la Maison Blanche imposait une redevance unique de 100 000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B pour les travailleurs recrutés à l’étranger.

LES UNIVERSITÉS SOUS LE JETON

M. Vance a également déclaré que neuf universités, dont Harvard, Yale et Stanford, feraient l’objet d’une enquête pour ce que l’administration qualifie d’utilisation abusive des visas d’échange afin de faire baisser les salaires américains.

Parmi ces neuf établissements figurent également Brown et le Massachusetts Institute of Technology. L’inspecteur général du travail, Anthony D’Esposito, a indiqué que des citations à comparaître avaient déjà été signifiées.

M. D'Esposito a précisé que les enquêteurs examineraient si une influence étrangère, des relations financières inappropriées ou des abus en matière de visas compromettaient la recherche financée par le gouvernement fédéral.

« Cela pourrait avoir un impact économique considérable sur l’ensemble de l’économie américaine », a déclaré Sarah Spreitzer, vice-présidente de l’American Council on Education, qui représente les présidents d’établissements d’enseignement supérieur. Elle a précisé que les étudiants étrangers dépensaient traditionnellement 40 milliards de dollars par an pendant leur séjour aux États-Unis.

Cette enquête aggrave le conflit de longue date entre l’administration et Harvard au sujet des étudiants étrangers. L’année dernière, le ministère de la Sécurité intérieure avait assigné l’université à comparaître au sujet de fautes présumées commises par des étudiants internationaux et de son respect de la législation sur l’immigration. Harvard avait qualifié cette assignation de « représailles infondées », tout en affirmant qu’elle s’y conformerait dans la mesure où la loi l’exigeait.

L’évolution rapide des politiques en matière de visas a entraîné une forte baisse des candidatures internationales à l’université Columbia et a contribué à ce que l’université suspende les admissions à l’un de ses programmes de journalisme, a rapporté Reuters la semaine dernière.