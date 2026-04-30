L'administration Trump fait appel de la décision du juge qui remet en cause les mesures de Kennedy en matière de vaccination

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* L'administration Trump fait appel d'une décision rendue contre la modification des recommandations en matière de vaccination infantile et contre le comité sur la vaccination présidé par Kennedy

* Des groupes médicaux ont intenté un procès, arguant d'un risque pour la santé publique lié à la réduction des recommandations de vaccination

* L'appel sera examiné par la cour d'appel fédérale de Boston

(Ajout d'un commentaire de l'avocat des plaignants aux paragraphes 8 à 10) par Nate Raymond

Mercredi, l'administration Trump a fait appel d'une décision d'un juge fédéral bloquant des éléments clés de la campagne menée par le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccination, notamment la réduction du nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants.

Le ministère américain de la Justice a déposé un avis annonçant son intention de faire appel de la décision rendue le 16 mars par le juge fédéral de district Brian Murphy, basé à Boston , qui a également conclu que le comité consultatif sur la vaccination, dont les membres avaient été triés sur le volet par Kennedy, avait été constitué de manière illégale.

Cette décision a contraint le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à reporter une réunion prévue deux jours plus tard, après que Murphy eut conclu que 13 membres avaient été sélectionnés au terme d’un processus de nomination « entaché d’irrégularités » et leur eut interdit d’exercer leurs fonctions.

Cette décision a porté un coup dur au programme de vaccination infantile allégé défendu par Kennedy.

Des responsables de l'administration ont indiqué à l'époque qu'ils comptaient faire appel, le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, se rendant sur les réseaux sociaux pour qualifier l'ordonnance de Murphy d'« illégale » et de « décision activiste ».

Murphy s'est attiré le mépris du président Donald Trump et de ses alliés pour avoir bloqué à plusieurs reprises les initiatives de l'administration, notamment des éléments clés du programme d'immigration intransigeant du président républicain.

Tout appel serait examiné par la Cour d'appel du 1er circuit des États-Unis, basée à Boston, qui est dominée par des juges nommés par des présidents démocrates. Toute décision de la cour d'appel pourrait ensuite faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême des États-Unis.

Dans un communiqué, Richard Hughes, avocat de l'Académie américaine de pédiatrie et d'autres groupes médicaux ayant intenté un procès contre les changements apportés à la politique vaccinale, a exprimé sa déception face à la décision de l'administration de faire appel.

Il s'est dit confiant que les plaignants obtiendraient gain de cause en appel et a déclaré qu'ils mettraient fin à la « destruction systématique de la politique vaccinale et de la santé publique » menée par Kennedy.

DES GROUPES MÉDICAUX CONTESTENT LES MESURES DE KENNEDY, LE JUGE LEUR DONNE RAISON

Les groupes médicaux avaient fait valoir que la santé publique était menacée par les politiques adoptées sous l’égide de Kennedy, un militant anti-vaccins choisi par Trump pour diriger le département américain de la Santé et des Services sociaux, qui supervise diverses agences, notamment le CDC, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et les Instituts nationaux de la santé.

Les plaignants ont allégué que le CDC avait agi de manière illégale le 5 janvier, lorsqu’il a réduit à 11 le nombre de vaccins infantiles systématiquement recommandés et revu à la baisse les recommandations de vaccination pour six maladies, dont le rotavirus, la grippe et l’hépatite A.

Les avocats du ministère américain de la Justice avaient fait valoir que, bien que le HHS soit ouvert au débat sur la politique vaccinale, Kennedy et les responsables sous ses ordres disposaient d’une large autorité pour la modifier afin de remédier à ce qu’ils qualifiaient de baisse de confiance du public dans les vaccins à la suite de la pandémie de COVID-19.

Murphy a donné raison aux plaignants, estimant que le CDC n'avait pas le pouvoir de modifier unilatéralement le calendrier de vaccination en janvier sans consulter le comité consultatif, qui formule des recommandations déterminant les pratiques vaccinales et la couverture d'assurance aux États-Unis.

Le juge, nommé par le président démocrate Joe Biden, a déclaré que le comité lui-même avait été reconstitué de manière illégale après que Kennedy eut, l'année dernière, démis de leurs fonctions et remplacé les 17 experts indépendants qui siégeaient auparavant au sein du panel par des personnes qui, selon les plaignants, partageaient son scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Murphy a déclaré que Kennedy, en choisissant de nouveaux membres, n’avait accordé que peu ou pas d’attention à une loi fédérale exigeant que ces comités soient équilibrés, et avait sélectionné des personnes « manifestement non qualifiées » pour siéger au comité censé être composé d’experts en vaccins et en vaccination.

Murphy a empêché 13 des 15 membres de poursuivre leurs fonctions et a annulé les votes antérieurs du comité, notamment ceux visant à revoir à la baisse les recommandations concernant les vaccins contre l'hépatite B pour les nouveau-nés et les vaccins contre la COVID-19 en général.