L'administration Trump évince une fonctionnaire dont l'unité a interdit les véhicules chinois, selon des sources

Démission de la responsable du bureau chargé de lutter contre les menaces liées aux technologies étrangères

Démission de la responsable du bureau chargé de lutter contre les menaces liées aux technologies étrangères

Le départ de Liz Cannon intervient après que l'administration a abandonné son projet de restreindre les drones chinois

D'autres restrictions imposées à la Chine ont été suspendues

Liz Cannon fait partie des nombreux fonctionnaires du Commerce qui ont quitté le gouvernement sous l'administration Trump

par Karen Freifeld et David Shepardson

L'administration de Donald Trump a poussé vers la sortie une fonctionnaire du ministère du Commerce dont le bureau avait effectivement interdit l'accès au marché américain à presque toutes les voitures chinoises pour des raisons de sécurité nationale, selon des personnes familières avec le dossier.

Elizabeth "Liz" Cannon a démissionné de son poste de directrice exécutive des technologies et services de l'information et de la communication, un bureau créé en 2022 pour enquêter sur les menaces que les adversaires étrangers font peser sur la chaîne d'approvisionnement, ont indiqué ces personnes.

La nouvelle du départ imminent de Mme Cannon survient peu de temps après que le ministère a abandonné un projet visant à imposer des restrictions sur les drones chinois malgré le risque que des adversaires américains puissent accéder à distance et manipuler les appareils, exposant ainsi des données américaines sensibles.

Le bureau, qui relève du Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère, n'a pas non plus émis les restrictions prévues pour répondre aux inquiétudes concernant les importations de camions de poids moyen et lourd. Il y a un an, sous la présidence de Joe Biden, le bureau a finalisé des règles qui interdisaient effectivement les véhicules de tourisme chinois en raison de préoccupations liées à la collecte de données et à la manipulation des véhicules connectés aux systèmes de navigation.

Ces règles sont toujours en vigueur et l'administration Trump n'a pas indiqué jusqu'à présent qu'elle avait l'intention de les modifier. Trump a parfois déclaré qu'il accueillerait volontiers un constructeur automobile chinois désireux de construire des voitures sur le sol américain.

"S'ils veulent venir construire une usine, vous embaucher et embaucher vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'aime ça", a déclaré Trump lors d'un discours à Détroit au début du mois. "Laissez la Chine venir."

« Le BIS s'est engagé à utiliser ses pouvoirs en matière d'ICTS pour faire face aux risques de sécurité nationale liés aux technologies étrangères, » a déclaré un porte-parole du bureau dans un communiqué vendredi. « Les récents changements de personnel au bureau ICTS renforceront le bureau et garantiront qu'il continue à servir le peuple américain. »

Deux sources ont déclaré que, si elle n'avait pas démissionné, Mme Cannon aurait été réaffectée et que la nouvelle administration envisageait de nommer un responsable politique à ce poste. Son dernier jour de travail devrait être le 20 février, ont déclaré des personnes.

Les mesures visant à restreindre les importations et les exportations en provenance et à destination de la Chine ont été suspendues au sein du ministère à la suite d'une trêve commerciale fragile conclue l'année dernière entre les deux plus grandes économies du monde.

LA DERNIÈRE FONCTIONNAIRE À QUITTER LE MINISTÈRE DU COMMERCE SOUS LA PRÉSIDENCE DE TRUMP

L'administration a également autorisé récemment les exportations de Nvidia H200 et d'autres puces d'IA avancées vers la Chine avant une rencontre prévue entre Trump et le président chinois Xi Jinping en avril.

Le ministère du Commerce a déclaré en septembre qu'il prévoyait de publier des règles susceptibles de restreindre ou d'interdire les drones chinois et a retiré la proposition le 9 janvier, plusieurs mois après l'avoir envoyée à la Maison Blanche pour examen.

Le département du commerce a également déclaré en septembre qu'il envisageait une règle sur les camions de plus de 10 000 livres en provenance de pays comme la Chine et d'autres adversaires étrangers, après les restrictions imposées aux véhicules de tourisme. Cette règle est actuellement en suspens, selon certaines sources.

En 2024, dans une décision inédite, le bureau de Mme Cannon a interdit la vente aux États-Unis de logiciels antivirus fabriqués par le laboratoire russe Kaspersky, estimant que l'influence de la Russie sur l'entreprise constituait un risque important pour la sécurité.

"Il sera difficile de trouver quelqu'un qui puisse remplacer le travail de Liz Cannon", a déclaré Geoffrey Gertz, membre du Center for New American Security, un groupe de réflexion de Washington spécialisé dans la sécurité nationale.

"« Même si nous sommes dans une période de détente, il est important d'avoir l'expertise nécessaire pour réfléchir aux risques et aux actions possibles », a déclaré Gertz. « Sinon, cela reviendra nous hanter. » Mme Cannon est la dernière fonctionnaire du ministère du Commerce à quitter le gouvernement sous l'administration Trump. Kevin Kurland, qui a occupé plusieurs postes de haut niveau au cours de ses 28 années au BIS, est parti en décembre. Dan Clutch, ancien directeur intérimaire de l'Office of Export Enforcement, a commencé à travailler chez Caterpillar en août. Enfin, Matthew Borman, l'un des fonctionnaires les plus influents en matière de contrôle des exportations depuis des décennies, a rejoint le cabinet d'avocats Akin Gump après avoir été poussé vers la sortie au printemps dernier. Mme Cannon a rejoint le ministère du Commerce en janvier 2024, en provenance de Microsoft , après plus d'une décennie au ministère américain de la justice, où elle a supervisé et poursuivi des affaires pénales impliquant des violations du contrôle des exportations et des sanctions, y compris l'affaire de 2017 contre l'entreprise chinoise d'équipements de télécommunications ZTE , qui a payé près de 900 millions de dollars dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité.