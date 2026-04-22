L'administration Trump étudie la possibilité de sauver Spirit, alors que le choc du carburant de la guerre d'Iran frappe les compagnies aériennes

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* Les États-Unis envisagent le renflouement de Spirit, alors que la flambée du carburant pèse sur les compagnies aériennes

* La hausse du carburant due à la guerre en Iran menace le redressement de Spirit

* Le renflouement de Spirit suscite des craintes dans le secteur aérien

* L'effondrement de Spirit pourrait réduire la capacité et augmenter les tarifs sur les marchés clés

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de commentaires d'analystes, plus de détails sur le contexte) par David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

L'administration Trump est en pourparlers avancés au sujet d'un sauvetage potentiel de la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, qui lutte pour sortir de la faillite, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec le sujet.

Les discussions soulignent l'une des conséquences inattendues de la guerre contre l'Iran lancée par Washington: une flambée des prix du kérosène qui se répercute sur l'industrie de l'aviation, réduisant les marges et poussant les compagnies aériennes les plus faibles au bord du gouffre.

Le coût du carburant a pratiquement doublé depuis le début du conflit, obligeant les transporteurs à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs vols et à se démener pour préserver leurs liquidités.

Pour Spirit, qui avait déjà du mal à dégager des bénéfices avant le choc du carburant, cette hausse a intensifié les doutes quant à sa capacité à survivre seule.

Selon le Wall Street Journal, le gouvernement américain étudie un plan de financement qui pourrait inclure un prêt de 500 millions de dollars à la compagnie aérienne en échange de bons de souscription d'actions.

Une source au fait du dossier a déclaré que Spirit et le gouvernement fédéral étaient en pourparlers avancés et espéraient finaliser les conditions prochainement, tandis qu'une deuxième source a déclaré que Washington pourrait recevoir des bons de souscription qui pourraient être échangés contre une participation significative dans le cadre d'un accord.

On ne sait toujours pas quelle autorité l'administration utiliserait pour fournir un tel soutien, et toute intervention serait inhabituelle en dehors de programmes d'aide plus larges à l'échelle de l'industrie.

Le président Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il préférerait que Spirit soit rachetée, mais il a ajouté que l'intervention du gouvernement était possible, ce qui témoigne d'une volonté d'intervenir dans une entreprise qui est devenue un exemple de la fragilité de l'industrie.

Les ministères du commerce et des transports se sont refusés à tout commentaire.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, a déclaré que l'administration suivait la situation, mais n'a pas confirmé les discussions. Il a ajouté que Spirit aurait eu une "assise financière beaucoup plus solide" si l'administration Biden n'avait pas bloqué sa fusion avec JetBlue JBLU.O .

LE CHOC DU CARBURANT FRAPPE DUREMENT LES ACTEURS LES PLUS FAIBLES

Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à une forte hausse des prix du kérosène après que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les flux de pétrole et le trafic à travers le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement énergétique critique.

Cette hausse a contraint les transporteurs à augmenter le prix des billets et à supprimer les itinéraires non rentables, les coûts dépassant leur capacité à les répercuter sur les consommateurs.

Spirit est particulièrement exposée .

La compagnie aérienne a élaboré son plan de redressement en se basant sur des coûts de carburant d'environ 2,24 dollars le gallon en 2026 et 2,14 dollars en 2027, selon les informations communiquées en mars. À la mi-avril, les prix avoisinaient les 4,24 dollars le gallon, soit environ le double de ces niveaux.

Cet écart a mis à mal sa stratégie de restructuration, qui reposait déjà sur une réduction agressive des coûts et une diminution de la flotte. Spirit a déclaré qu'elle prévoyait de réduire sa flotte à environ 76 à 80 appareils d'ici le troisième trimestre 2026, soit environ un tiers de la taille qu'elle avait avant la faillite.

LES RISQUES PRÉCÉDENTS ÉMERGENT

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la demande d'aide gouvernementale de Spirit était un scénario qu'ils avaient débattu en interne, notant que la hausse des prix du carburant "entravait sa réorganisation planifiée" et augmentait le risque d'une liquidation imminente.

Bien que les analystes aient déclaré qu'il était logique pour Spirit d'explorer toutes les sources possibles de capitaux, ils ont averti qu'un renflouement pourrait créer un précédent difficile.

"Si l'administration devait se permettre une quelconque injection de fonds, nous pensons que JetBlue et Frontier

ULCC.O seraient enclins à suivre rapidement", ont-ils déclaré, ajoutant qu'une telle mesure pourrait éventuellement attirer de plus grands transporteurs et fausser la concurrence dans l'ensemble de l'industrie.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a également adopté un ton sceptique cette semaine, qualifiant le modèle commercial de Spirit de fondamentalement défectueux et s'interrogeant sur sa capacité à couvrir ses coûts d'exploitation.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a exprimé des inquiétudes similaires à l'égard de l'utilisation de fonds publics pour soutenir la compagnie aérienne .

"Ce que nous ne voulons pas faire, c'est gaspiller de l'argent", a déclaré Duffy lors d'une interview accordée à l'agence Reuters. "Ne ferions-nous pas qu'anticiper l'inévitable pour ensuite en être les propriétaires?

Il a ajouté qu'il n'était pas certain qu'un acheteur se manifeste pour Spirit. "Si personne d'autre ne veut les acheter, pourquoi le ferions-nous?

LA SORTIE DE SPIRIT POURRAIT FAIRE GRIMPER LES TARIFS

Les analystes et les responsables du secteur affirment également que l'effondrement potentiel de Spirit pourrait remodeler la concurrence sur des marchés clés. Son retrait réduirait considérablement la capacité dans des endroits tels que Fort Lauderdale, ce qui ferait grimper les tarifs et renforcerait le pouvoir de fixation des prix des compagnies aériennes survivantes, y compris des rivales telles que JetBlue et Frontier.

Duffy a mis en garde contre le fait que le sauvetage d'une compagnie aérienne en difficulté pourrait ouvrir la voie à une intervention plus large. "Si vous vous occupez de Spirit, qui sera le suivant? "Si Spirit disparaît, c'est mieux pour JetBlue. Si nous renflouons Spirit, je ne peux pas imaginer que JetBlue aimerait cela."

Spirit a refusé de commenter les pourparlers, mais a déclaré qu'elle continuait à fonctionner normalement.