L'administration Trump envisage une réduction supplémentaire de 12 milliards de dollars du financement des énergies propres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de descriptions de plusieurs projets énumérés au paragraphe 3, effort pour atteindre les entreprises et le ministère de l'énergie dans les paragraphes 5 à 6)

Le gouvernement américain envisage d'annulerun financement supplémentaire de 12 milliards de dollars dans le domaine des énergies propres ( ), notamment des subventions pour la fabrication automobile et la capture du carbone, selon une liste de projets ciblés consultée par Reuters. Les projets figurant sur la liste comprennent deux grands centres de captage direct de l'air qui ont reçu des subventions d'un milliard de dollars de la part de l'administration de l'ancien président Joe Biden , dont l'un implique la compagnie pétrolière Occidental OXY.N .

La liste comprend également 500 millions de dollars accordés l'année dernière à General Motors GM.N pour convertir son usine d'assemblage de Lansing Grand River dans le Michigan aux VE, 335 millions de dollars à Stellantis

STLAM.MI pour convertir l'usine d'assemblage fermée de Belvidere dans l' Illinois pour construire des camions électriques de taille moyenne, et 250 millions de dollars à Stellantis pour convertir son usine de transmission de l'Indiana à Kokomo pour produire des composants de VE. Ces nouvelles annulations possibles interviennent une semaine après que le ministère de l'énergie a annoncé son intention d'annuler 7,56 milliards de dollars de financement pour des centaines de projets énergétiques qui, selon lui, n'offriraient pas un rendement suffisant pour les contribuables.

Les responsables du ministère de l'énergie n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Occidental, GM et Stellantis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le directeur du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, a déclaré la semaine dernière dans un message sur X que l'administration mettrait fin à près de 8 milliards de dollars de financement lié au climat dans 16 États dirigés par des démocrates, dont la Californie et New York .