 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'administration Trump envisage une réduction supplémentaire de 12 milliards de dollars du financement des énergies propres
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 21:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de descriptions de plusieurs projets énumérés au paragraphe 3, effort pour atteindre les entreprises et le ministère de l'énergie dans les paragraphes 5 à 6)

Le gouvernement américain envisage d'annulerun financement supplémentaire de 12 milliards de dollars dans le domaine des énergies propres ( ), notamment des subventions pour la fabrication automobile et la capture du carbone, selon une liste de projets ciblés consultée par Reuters. Les projets figurant sur la liste comprennent deux grands centres de captage direct de l'air qui ont reçu des subventions d'un milliard de dollars de la part de l'administration de l'ancien président Joe Biden , dont l'un implique la compagnie pétrolière Occidental OXY.N .

La liste comprend également 500 millions de dollars accordés l'année dernière à General Motors GM.N pour convertir son usine d'assemblage de Lansing Grand River dans le Michigan aux VE, 335 millions de dollars à Stellantis

STLAM.MI pour convertir l'usine d'assemblage fermée de Belvidere dans l' Illinois pour construire des camions électriques de taille moyenne, et 250 millions de dollars à Stellantis pour convertir son usine de transmission de l'Indiana à Kokomo pour produire des composants de VE. Ces nouvelles annulations possibles interviennent une semaine après que le ministère de l'énergie a annoncé son intention d'annuler 7,56 milliards de dollars de financement pour des centaines de projets énergétiques qui, selon lui, n'offriraient pas un rendement suffisant pour les contribuables.

Les responsables du ministère de l'énergie n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Occidental, GM et Stellantis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le directeur du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, a déclaré la semaine dernière dans un message sur X que l'administration mettrait fin à près de 8 milliards de dollars de financement lié au climat dans 16 États dirigés par des démocrates, dont la Californie et New York .

Environnement

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
57,270 USD NYSE -1,57%
Gaz naturel
3,36 USD NYMEX -1,26%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,325 USD NYSE -0,18%
Pétrole Brent
65,78 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
62,08 USD Ice Europ +0,63%
STELLANTIS
9,433 EUR MIL +1,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank