L'administration Trump demande à OpenAI d'échelonner la sortie de son nouveau modèle, selon The Information

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L'administration Trump a demandé à OpenAI d'échelonner la mise en service de son nouveau modèle pour des raisons de sécurité, a rapporté jeudi The Information, citant une note interne adressée par l'entreprise à son personnel.