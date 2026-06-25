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L'administration Trump demande à OpenAI d'échelonner la sortie de son nouveau modèle, selon The Information
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a demandé à OpenAI d'échelonner la mise en service de son nouveau modèle pour des raisons de sécurité, a rapporté jeudi The Information, citant une note interne adressée par l'entreprise à son personnel.

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