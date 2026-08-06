L'administration Trump bloque les exportations de tungstène et de déchets de batteries afin de renforcer l'approvisionnement des États-Unis en minerais

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* Un arrêté interdit les exportations de masse noire et de déchets de tungstène à compter du 27 août pour une durée d'un an

* Des dérogations pourront être accordées au cas par cas en cas de difficultés excessives ou de préjudice irréparable

* Les États-Unis exportent près de 33.000 tonnes métriques de déchets électroniques et autres déchets chaque mois, selon les données du Basel Action Network

par Ernest Scheyder

Le ministère américain du Commerce a annoncé jeudi qu’il allait bloquer les exportations de déchets de tungstène et de déchets de batteries, dans le cadre d’une initiative visant à stimuler l’industrie nationale du recyclage et la production de minéraux critiques. Cette mesure, qui était attendue, fait suite à la signature par le président Donald Trump la semaine dernière d’un décret donnant aux autorités fédérales le pouvoir de limiter les expéditions vers l’étranger de déchets contenant des minéraux critiques de grande valeur à destination de la Chine et d’autres pays.

Ce décret interdit l’exportation de ce que l’on appelle la « masse noire », qui correspond essentiellement à des batteries lithium-ion broyées, ainsi que des déchets contenant du tungstène, un métal utilisé pour durcir l’acier et largement employé dans les applications de défense. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une initiative américaine plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le traitement mondial des minéraux critiques utilisés dans des domaines aussi variés que les batteries de véhicules électriques ou les systèmes d’armement. Washington a de plus en plus recouru aux contrôles à l’exportation, aux droits de douane et aux incitations nationales pour tenter de reconstruire une chaîne d’approvisionnement américaine, alors que les tensions avec Pékin concernant l’accès aux minéraux se sont intensifiées. Le décret, publié au Journal officiel fédéral , entrera en vigueur le 27 août et sera valable pendant un an, a indiqué le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du Commerce.

“C’est formidable de voir l’administration reconnaître l’importance du recyclage des matières critiques récupérables à partir de déchets”, a déclaré Zubeyde Oysul, responsable des politiques relatives aux minéraux critiques chez SAFE, un groupe de réflexion basé à Washington. Des dérogations pourront être accordées au cas par cas uniquement si les entreprises peuvent démontrer qu’elles subiraient une “contrainte excessive” ou un “préjudice irréparable”, selon le décret.

Les États-Unis exportent près de 33.000 tonnes métriques par mois de déchets électroniques et autres déchets, dont une grande partie contient des minéraux critiques pouvant être recyclés, selon les données de l’organisation environnementale Basel Action Network.

Ces exportations irritent depuis longtemps le secteur américain du recyclage, qui estime que le fait de conserver ces matériaux sur le territoire national pourrait aider Washington à mieux répondre à ses besoins en matière de production de minéraux.

Pour autant, les États-Unis ne disposent pas d’une capacité suffisante pour recycler tous les déchets qu’ils produisent. Plusieurs entreprises de recyclage ont également été confrontées à des difficultés économiques au cours des 18 derniers mois, notamment Li-Cycle et Ascend Elements, qui ont toutes deux déposé le bilan.

Amermin, une entreprise privée spécialisée dans le recyclage du tungstène, a salué la décision prise jeudi, mais a déclaré que le pays devait faire davantage pour renforcer sa capacité à traiter les déchets.

“Cette interdiction n’est qu’un pansement”, a déclaré Ryan McAdams, directeur général d’Amermin. “Cela va nous faire gagner du temps, mais nous devons commencer à développer les infrastructures ici, aux États-Unis.” L’année dernière, Amermin a reçu une subvention de 11,5 millions de dollars du ministère de l’Énergie, mais n’a pas encore reçu les fonds. L’installation de recyclage commerciale de l’entreprise aurait ouvert ses portes il y a au moins six mois si elle avait eu accès à ces fonds, a déclaré M. McAdams.