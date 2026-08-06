 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'administration Trump bloque les exportations de tungstène et de déchets de batteries afin de renforcer l'approvisionnement des États-Unis en minerais
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 22:49
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un arrêté interdit les exportations de masse noire et de déchets de tungstène à compter du 27 août pour une durée d'un an

* Des dérogations pourront être accordées au cas par cas en cas de difficultés excessives ou de préjudice irréparable

* Les États-Unis exportent près de 33.000 tonnes métriques de déchets électroniques et autres déchets chaque mois, selon les données du Basel Action Network

par Ernest Scheyder

Le ministère américain du Commerce a annoncé jeudi qu’il allait bloquer les exportations de déchets de tungstène et de déchets de batteries, dans le cadre d’une initiative visant à stimuler l’industrie nationale du recyclage et la production de minéraux critiques. Cette mesure, qui était attendue, fait suite à la signature par le président Donald Trump la semaine dernière d’un décret donnant aux autorités fédérales le pouvoir de limiter les expéditions vers l’étranger de déchets contenant des minéraux critiques de grande valeur à destination de la Chine et d’autres pays.

Ce décret interdit l’exportation de ce que l’on appelle la « masse noire », qui correspond essentiellement à des batteries lithium-ion broyées, ainsi que des déchets contenant du tungstène, un métal utilisé pour durcir l’acier et largement employé dans les applications de défense. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une initiative américaine plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le traitement mondial des minéraux critiques utilisés dans des domaines aussi variés que les batteries de véhicules électriques ou les systèmes d’armement. Washington a de plus en plus recouru aux contrôles à l’exportation, aux droits de douane et aux incitations nationales pour tenter de reconstruire une chaîne d’approvisionnement américaine, alors que les tensions avec Pékin concernant l’accès aux minéraux se sont intensifiées. Le décret, publié au Journal officiel fédéral , entrera en vigueur le 27 août et sera valable pendant un an, a indiqué le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du Commerce.

“C’est formidable de voir l’administration reconnaître l’importance du recyclage des matières critiques récupérables à partir de déchets”, a déclaré Zubeyde Oysul, responsable des politiques relatives aux minéraux critiques chez SAFE, un groupe de réflexion basé à Washington. Des dérogations pourront être accordées au cas par cas uniquement si les entreprises peuvent démontrer qu’elles subiraient une “contrainte excessive” ou un “préjudice irréparable”, selon le décret.

Les États-Unis exportent près de 33.000 tonnes métriques par mois de déchets électroniques et autres déchets, dont une grande partie contient des minéraux critiques pouvant être recyclés, selon les données de l’organisation environnementale Basel Action Network.

Ces exportations irritent depuis longtemps le secteur américain du recyclage, qui estime que le fait de conserver ces matériaux sur le territoire national pourrait aider Washington à mieux répondre à ses besoins en matière de production de minéraux.

Pour autant, les États-Unis ne disposent pas d’une capacité suffisante pour recycler tous les déchets qu’ils produisent. Plusieurs entreprises de recyclage ont également été confrontées à des difficultés économiques au cours des 18 derniers mois, notamment Li-Cycle et Ascend Elements, qui ont toutes deux déposé le bilan.

Amermin, une entreprise privée spécialisée dans le recyclage du tungstène, a salué la décision prise jeudi, mais a déclaré que le pays devait faire davantage pour renforcer sa capacité à traiter les déchets.

“Cette interdiction n’est qu’un pansement”, a déclaré Ryan McAdams, directeur général d’Amermin. “Cela va nous faire gagner du temps, mais nous devons commencer à développer les infrastructures ici, aux États-Unis.” L’année dernière, Amermin a reçu une subvention de 11,5 millions de dollars du ministère de l’Énergie, mais n’a pas encore reçu les fonds. L’installation de recyclage commerciale de l’entreprise aurait ouvert ses portes il y a au moins six mois si elle avait eu accès à ces fonds, a déclaré M. McAdams.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

  • Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 7 juin 2026 à Saint-Denis ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Emploi à la RATP et fonctions d'élu: plainte de AC!! Anti-Corruption visant Bally Bagayoko
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte visant notamment l'Insoumis Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,3 -0,94%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank