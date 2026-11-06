L'administration Trump annule la réunion d'un groupe d'experts de haut niveau sur les technologies

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(Ajout d'une déclaration du ministère de l'Énergie au paragraphe 4)

par Courtney Rozen

L'administration Trump a annulé vendredi une réunion d'un groupe d'experts sur les technologies de la Maison Blanche, auquel participaient notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Énergie.

Les valeurs technologiques ont subi une forte correction jeudi, en raison des craintes grandissantes que le nouveau Congrès, contrôlé par les démocrates, ne ralentisse le développement de l’intelligence artificielle, et de la crainte que les dépenses d’investissement massives consacrées au développement de l’IA ne génèrent pas de rendements suffisants. Les turbulences du marché ont renforcé la vigilance des dirigeants de la Silicon Valley et des décideurs politiques à Washington à l’égard de ce secteur.

La réunion de vendredi devait rassembler le Conseil des conseillers du président en matière de science et de technologie, un groupe d’experts externe chargé de conseiller le président Donald Trump. Ce groupe comprend également Lisa Su, directrice générale d’AMD, Larry Ellison, directeur technique d’Oracle, et Marc Andreessen, cofondateur d’Andreessen Horowitz. Il est coprésidé par le capital-risqueur David Sacks et le conseiller technologique de la Maison Blanche, Michael Kratsios.

Le site web du ministère de l’Énergie consacré à la réunion a brièvement indiqué le 13 novembre comme nouvelle date de la réunion, mais l’agence a par la suite envoyé un e-mail pour revenir sur cette information.

L’annonce initiale de la réunion indiquait que le groupe serait chargé de conseiller le nouveau groupe de travail sur l’IA de Donald Trump, baptisé "Super Intelligence Task Force", qui comprend des membres du gouvernement, des personnes nommées par Donald Trump et des membres du personnel de la Maison Blanche. "Super intelligence" est le terme préféré du président pour désigner l’IA.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les raisons du report de cette réunion sur la science et la technologie.