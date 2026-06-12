L'administration fiscale britannique obtient gain de cause en appel dans un litige avec Bolt qui pourrait avoir des répercussions sur Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'affaire Uber et un commentaire de Bolt)

Vendredi, l'administration fiscale britannique a obtenu gain de cause en appel dans un litige l'opposant à Bolt, une société estonienne de VTC et de livraison de repas, une décision qui pourrait avoir des répercussions sur une affaire similaire impliquant son concurrent Uber, d'une valeur de plus d'un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars).

Dans le cadre de son litige de 190 millions de livres sterling avec HM Revenue and Customs, Bolt avait fait valoir qu'elle était tenue de facturer la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sur sa marge, plutôt que sur la totalité du prix facturé aux clients.

Mais la Cour d'appel de Londres s'est prononcée en faveur de HMRC, infirmant deux décisions rendues par des tribunaux inférieurs. La cour a estimé que Bolt ne devait pas être autorisé à recourir à un régime fiscal initialement conçu pour les voyagistes ou les agences de voyage, appelé "Tour Operators Margin Scheme" (TOMS).

Uber UBER.N est confronté à une affaire similaire, qui a été suspendue pendant que l'affaire Bolt suivait son cours. Un tribunal londonien a déclaré dans un jugement rendu l'année dernière qu'Uber avait versé des sommes fiscales litigieuses s'élevant à 1,446 milliard de livres sterling.

Un porte-parole de Bolt a déclaré que la société était déçue par cette décision et qu'elle "examinerait toutes les options qui s'offrent à elle".

Uber et le HMRC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. (1 $ = 0,7457 livres)