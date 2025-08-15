L'administration de Donald Trump envisage d'accorder des fonds au titre du Chips Act à Intel, selon Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones touchant un record à la hausse, soutenu par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre et par les gains enregistrés par UnitedHealth. ...
Une enquête a été ouverte à la suite de l'abattage à Epinay-sur-Seine, près de Paris, d'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi, jeune Juif torturé à mort en 2006, Emmanuel Macron dénonçant "un acte de haine" à l'unisson de la classe politique. L'enquête, pour ...
Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes ...
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi en Alaska pour un sommet historique aux enjeux cruciaux pour l'Ukraine et la stabilité de l'Europe, après trois ans d'une guerre meurtrière. Le président américain a décollé pour Anchorage, aux confins des ...
