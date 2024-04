L’administrateur indépendant principal de BlackRock va rester une année de plus

Les administrateurs indépendants du conseil d’administration de BlackRock ont demandé à Murry S. Gerber de rester l’administrateur indépendant principal de la société de gestion une année supplémentaire, pour participer à l’intégration de Global Infrastructure Partners.

Murry S. Gerber avait fait part, début novembre, de son intention de se retirer à la fin de son mandat en mai 2024. Or, en janvier 2024, BlackRock a annoncé l’acquisition de Global Infrastructure Partners, une transaction qui doit être bouclée au cours du troisième trimestre de cette année.

Murry S. Gerber a accepté de rester administrateur une année supplémentaire et donc de se représenter lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de BlackRock. Il ne se présentera pas à la réélection en 2025.

Murry S. Gerber occupe le poste d’administrateur indépendant principal de BlackRock depuis 2017. « Il possède une connaissance et une expertise approfondies des secteurs de l'énergie et de l’industrie, fruit d’une carrière de 40 ans au cours de laquelle il a été président-directeur général du producteur d'énergie intégré EQT Corporation », indique un communiqué. Avant EQT, Murry S. Gerber a participé à la création de Coral Energy (aujourd’hui Shell Trading North America) et a été trésorier de Shell Oil.

Laurence Marchal