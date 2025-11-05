L'activité trimestrielle reste en berne chez Solutions30
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 18:36
Dans le détail, la division Connectivity en France, qui représente encore 14% du chiffre d'affaires du groupe, reste sous forte pression avec une chute de 32,1% au 3e trimestre, à 31,1 MEUR, pénalisée par la fin rapide des déploiements de fibre et un recentrage volontaire du portefeuille clients.
En revanche, les activités hors Connectivity en France progressent de 3,4% à 185,6 MEUR, illustrant la montée en puissance des relais de croissance.
L'Allemagne enregistre une croissance organique de 10,1%, portée par la fibre. En Italie, le chiffre d'affaires grimpe de 22,3%, porté par la fibre et l'énergie. À l'inverse, la société poursuit ses plans de rationalisation en Espagne (CA à -26,2% au T3, à 5,4 MEUR) et au Royaume-Uni (CA à -42,1% au T3, à 3 MEUR), marchés en décroissance.
'Ce troisième trimestre confirme la bonne tenue des activités du Groupe hors télécommunications en France. [...] Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d'adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.
'Cette transformation est un passage nécessaire pour retrouver un niveau de rentabilité en ligne avec nos ambitions', a-t-il ajouté.
Valeurs associées
|0,9515 EUR
|Euronext Paris
|-0,99%
