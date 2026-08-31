 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'activité publicitaire d'OpenAI atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 18:13
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au cinquième point)

OpenAI a annoncé lundi que ChatGPT Ads, la branche publicitaire de l'entreprise, avait atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars, grâce à une adoption croissante et à son expansion mondiale.

La société a commencé à tester des publicités dans ChatGPT aux États-Unis en début d’année et n’a cessé de se développer pour attirer de nouveaux annonceurs et conquérir de nouveaux marchés, misant sur la publicité pour stimuler la croissance globale de son chiffre d’affaires en vue d’une éventuelle introduction en bourse.

Voici plus de détails:

* À partir de lundi, les annonceurs d’Inde, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord peuvent acheter des publicités ChatGPT directement via l’Ads Manager d’OpenAI — un outil déjà déployé aux États-Unis.

* L’Ads Manager s’est avéré utile pour inciter les petites et moyennes entreprises (SMBs) à faire de la publicité sur ChatGPT, a déclaré l’entreprise, ajoutant que les PME représentent désormais une « part significative » de son activité publicitaire.

* OpenAI a indiqué que les annonceurs hors des États-Unis représentaient une part croissante de son chiffre d’affaires, sans toutefois donner plus de détails.

* OpenAI diffuse des publicités auprès des utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT et de la formule Go ‌, moins onéreuse. En avril, OpenAI avait déclaré que son projet pilote publicitaire aux États-Unis avait dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé dans les six semaines suivant son lancement.

* Nate Elliott, analyste spécialisé dans l’IA chez eMarketer, a qualifié cette annonce d'« incroyablement impressionnante et terriblement décevante », car ce chiffre d’affaires annualisé d’un milliard de dollars suggère qu’OpenAI est loin d’atteindre son objectif de 2,5 milliards de dollars de recettes publicitaires pour 2026.

* Pour OpenAI, se lancer dans le secteur de la publicité revient à défier la position dominante de Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et de Meta META.O , la société mère de Facebook, qui engrangent toutes deux des centaines de milliards de revenus publicitaires chaque année.

* OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis au début de l'année, et la société devrait, selon certaines informations, entrer en bourse en 2027, voire plus tôt.

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,3000 USD NASDAQ -2,39%
META PLATFORMS
570,9950 USD NASDAQ -1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lionel Messi ne peut retenir ses larmes après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / Paul ELLIS )
    "Éternel", Lionel Messi dit adieu à la sélection argentine
    information fournie par AFP 31.08.2026 19:00 

    A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Stellantis continue de remanier ses équipes dirigeantes en Europe
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 19:00 

    Le géant automobile Stellantis a annoncé lundi plusieurs changements dans son état-major en Europe à compter du 1er septembre, concrétisant sa nouvelle stratégie de hiérarchisation des 14 marques de son portefeuille. Après près de six ans comme directeur marketing ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris plie sous le poids de la hausse des prix de l'énergie
    information fournie par AFP 31.08.2026 18:55 

    La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi, lestée par la hausse des coûts de l'energie après la reprise des hostilités au Moyen-Orient, avec des frappes échangées entre les Etats-Unis et l'Iran. L'indice vedette CAC 40 a terminé en baisse de 0,79% à 8.334,50 ... Lire la suite

  • Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique
    Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique
    information fournie par France 24 31.08.2026 18:54 

    Une crue soudaine dans le Grand Canyon a fait au moins 1 mort et 15 disparus. La rivière qui coule dans la Bright Angel Creek a vu son débit multiplié par 20 en un temps très court. Sur le sol aride, donc imperméable, de la zone et à la faveur de pentes très raides, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,44 +1,17%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank