L'activité publicitaire d'OpenAI atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au cinquième point)

OpenAI a annoncé lundi que ChatGPT Ads, la branche publicitaire de l'entreprise, avait atteint un chiffre d'affaires annualisé d'un milliard de dollars, grâce à une adoption croissante et à son expansion mondiale.

La société a commencé à tester des publicités dans ChatGPT aux États-Unis en début d’année et n’a cessé de se développer pour attirer de nouveaux annonceurs et conquérir de nouveaux marchés, misant sur la publicité pour stimuler la croissance globale de son chiffre d’affaires en vue d’une éventuelle introduction en bourse.

Voici plus de détails:

* À partir de lundi, les annonceurs d’Inde, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord peuvent acheter des publicités ChatGPT directement via l’Ads Manager d’OpenAI — un outil déjà déployé aux États-Unis.

* L’Ads Manager s’est avéré utile pour inciter les petites et moyennes entreprises (SMBs) à faire de la publicité sur ChatGPT, a déclaré l’entreprise, ajoutant que les PME représentent désormais une « part significative » de son activité publicitaire.

* OpenAI a indiqué que les annonceurs hors des États-Unis représentaient une part croissante de son chiffre d’affaires, sans toutefois donner plus de détails.

* OpenAI diffuse des publicités auprès des utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT et de la formule Go ‌, moins onéreuse. En avril, OpenAI avait déclaré que son projet pilote publicitaire aux États-Unis avait dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé dans les six semaines suivant son lancement.

* Nate Elliott, analyste spécialisé dans l’IA chez eMarketer, a qualifié cette annonce d'« incroyablement impressionnante et terriblement décevante », car ce chiffre d’affaires annualisé d’un milliard de dollars suggère qu’OpenAI est loin d’atteindre son objectif de 2,5 milliards de dollars de recettes publicitaires pour 2026.

* Pour OpenAI, se lancer dans le secteur de la publicité revient à défier la position dominante de Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et de Meta META.O , la société mère de Facebook, qui engrangent toutes deux des centaines de milliards de revenus publicitaires chaque année.

* OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis au début de l'année, et la société devrait, selon certaines informations, entrer en bourse en 2027, voire plus tôt.