L'activité manufacturière ralentit au Royaume-Uni

La croissance dans l'industrie manufacturière en Grande-Bretagne s'est essoufflée en août, mais le rythme des créations d'emplois dans le secteur, qui s'est établi à un plus haut de deux ans, alimente un climat d'optimisme concernant l'activité.

Selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global, publiés ce mardi, l'indice PMI manufacturier britannique est ressorti à 51,7 le mois dernier, contre 51,9 en juillet, alors que l'estimation "flash" l'avait donné à 51,5.

Il s'agit de sa 10ème fois consécutive au-delà de la barre des 50 points, qui témoigne d'une expansion du secteur.

Des signaux encourageants au niveau de l'emploi

Si le rythme d'expansion s'est modéré en août, la croissance de la production et des nouvelles commandes ayant perdu du terrain, il existe des raisons de se montrer optimiste, estime Rob Dobson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, puisque les fabricants affichent des perspectives favorables pour l'année à venir.

"La confiance des entreprises a atteint un plus haut de six mois et les créations d'emplois ont enregistré leur plus forte progression depuis deux ans", note l'analyste.

"Cela laisse à penser que ce ralentissement s'explique principalement par une moindre volonté de maintenir des stocks de précaution à mesure que l'incertitude économique s'estompe, d'autant que les clients nationaux et internationaux continuent de faire preuve d'une volonté de dépenser, bien qu'avec un degré de prudence relativement élevé", indique Rob Dobson.