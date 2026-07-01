L'activité industrielle américaine recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans ; les prix des intrants restent élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'enquête sur l'industrie manufacturière, ajout des commentaires des analystes)

* L'indice PMI manufacturier recule à 53,3 en juin, contre 54,0 en mai

* La croissance des nouvelles commandes industrielles ralentit légèrement

* L'emploi dans le secteur manufacturier reste modéré, mais de plus en plus d'usines se montrent disposées à embaucher

par Lucia Mutikani

L’activité manufacturière américaine a ralenti en juin après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans le mois précédent, probablement en raison de l’atténuation de l’effet positif lié à l’anticipation des commandes par les entreprises pour éviter les pénuries et la hausse des prix provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

Malgré le ralentissement signalé mercredi par l’Institute for Supply Management (ISM), le secteur manufacturier a continué de bénéficier d’un boom des investissements dans l’intelligence artificielle. Un plus grand nombre d’industriels interrogés dans le cadre de l’enquête de l’ISM ont déclaré embaucher, et la proportion de ceux citant la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran et la volatilité des prix comme un problème pour leur entreprise a sensiblement diminué par rapport à mai.

Les États-Unis et l’Iran ont conclu un cessez-le-feu, cette trêve fragile ayant ramené les cours du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre.

« La vague d’activité visant à anticiper les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient a montré des signes d’essoufflement en juin », a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « Mais dans l’ensemble, le secteur manufacturier semble toujours en relativement bonne santé. »

L’ISM a indiqué que son indice PMI manufacturier avait reculé à 53,3 le mois dernier, contre 54,0 en mai, qui était son plus haut niveau depuis mai 2022. Un indice supérieur à 50 indique une expansion du secteur manufacturier, qui représente 9,4 % de l’économie. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI inchangé à 54,0.

Le secteur manufacturier a néanmoins connu une croissance pendant six mois consécutifs, la vague de dépenses dans l’IA ayant atténué une partie de l’impact du conflit sur les usines. Quatorze secteurs ont enregistré une croissance le mois dernier, notamment ceux des équipements électriques, des appareils électroménagers et des composants, des machines, des usines textiles, des métaux de base ainsi que des produits informatiques et électroniques.

Bien que les opinions des personnes interrogées soient restées négatives, Susan Spence, présidente du comité d’enquête sur l’activité manufacturière de l’ISM, a indiqué que la guerre en Iran avait été mentionnée dans 31 % des commentaires et que 50 % des personnes interrogées avaient déclaré que la volatilité des prix constituait un problème pour leur entreprise. Ces chiffres sont à comparer respectivement à 42 % et 57 % en mai.

Les mentions des droits de douane ont reculé à 17 %, contre 18 % en mai. Parmi les répondants soulignant l’impact de la guerre figuraient des fabricants de produits chimiques, qui ont déclaré que le conflit avait « eu un impact sur les prix dans toutes les catégories de matières premières ». Les fabricants de produits informatiques et électroniques ont indiqué que la guerre « entraînait une approche plus prudente en matière de dépenses d’investissement ».

Certains producteurs de produits divers ont déclaré rester préoccupés « par les répercussions persistantes, même après la réouverture du détroit (d’Ormuz) ». Les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont indiqué que « les coûts des intrants restent élevés dans les principales catégories, en grande partie en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient et de l’incertitude persistante liée aux droits de douane ».

Les droits de douane ont également été pointés du doigt par certains fabricants de matériel de transport, qui ont déclaré qu’ils continuaient à « détruire notre rentabilité et notre demande, car nous sommes contraints d’augmenter nos prix pour faire face à cette taxe colossale ». Bien que la Cour suprême des États-Unis ait invalidé les droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump, la Maison Blanche les a remplacés par un droit de douane mondial.

Les actions à Wall Street ont pour la plupart progressé. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

REBOND DES STOCKS DES USINES

L’indice des nouvelles commandes de l’enquête ISM a reculé à 56,0 le mois dernier, un niveau qui reste toutefois élevé, contre 56,8 en mai. Les carnets de commandes ont également diminué après avoir augmenté le mois précédent, tandis que les exportations se sont contractées. Les stocks des entreprises manufacturières ont toutefois rebondi après une longue période de contraction. Les chaînes d’approvisionnement se sont quelque peu améliorées, probablement grâce au cessez-le-feu. L’indice des livraisons des fournisseurs de l’enquête a reculé à 57,4, contre 60,6 en mai, un niveau supérieur à 50 indiquant un ralentissement des livraisons.

Cette légère amélioration a ralenti le rythme de hausse de l’inflation à la sortie d’usine. L’indice des prix payés pour les intrants de l’enquête a reculé à 73,0, un niveau toujours élevé, contre 82,1 en mai. Mais les prix devraient rester élevés, car les dépenses liées à l’IA font grimper le coût de biens tels que les semi-conducteurs et les composants électroniques.

L’ISM a fait état d’une poursuite de la hausse des prix pour un large éventail de produits le mois dernier, notamment l’aluminium, le cuivre, les composants électriques, les composants électroniques ainsi que les composants de mémoire et les matériaux d’emballage. Les composants électriques, les composants électroniques, les puces mémoire et les semi-conducteurs figuraient parmi les produits qui restaient en pénurie en juin.

« La baisse des prix de l’énergie ralentit la hausse des coûts des matières premières, mais l’augmentation des coûts reste un problème pour la grande majorité des industries manufacturières, et le rôle de la politique monétaire est d’empêcher que ces hausses ne se répercutent sur l’ensemble de l’économie », a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. Les marchés financiers s’attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt cette année en raison de l’inflation. La banque centrale américaine a maintenu ce mois-ci son taux directeur au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , mais ses projections trimestrielles actualisées ont montré que les décideurs politiques s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année.

L'emploi dans le secteur manufacturier est resté en berne en juin. Depuis janvier 2023, l'indice ISM de l'emploi dans le secteur manufacturier s'est contracté pendant 40 des 41 derniers mois. L'enquête a toutefois révélé quelques lueurs d'espoir. Environ 64 % des personnes interrogées ont déclaré embaucher du personnel, contre 50 % en mai. Une enquête de Reuters auprès d’économistes prévoit une hausse modérée de l’emploi dans le secteur manufacturier en juin, alors que le gouvernement publiera jeudi son rapport sur l’emploi, très attendu. L’emploi non agricole global devrait avoir progressé de 110 000 postes après une hausse de 172 000 en mai. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3 % pour le quatrième mois consécutif.

Le marché du travail s’est stabilisé après avoir connu des difficultés l’année dernière. L’emploi dans le secteur privé a progressé de 98 000 postes en juin, après une hausse non révisée de 122 000 en mai, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP publié mercredi. Un troisième rapport, établi par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray and Christmas, indique que les licenciements prévus par les employeurs basés aux États-Unis ont chuté de 53 %, pour s’établir à 45 849 en juin.

Les employeurs ont annoncé 443 604 suppressions d’emplois au cours du premier semestre, soit une baisse de 40 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« Le rythme des licenciements s’est considérablement ralenti en juin, à l’instar de ce qui s’était produit en juin dernier, ce qui est typique des mois d’été », a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray and Christmas. « Cela dit, les suppressions d’emplois que nous observons restent concentrées dans le secteur des technologies, et l’intelligence artificielle continue de redéfinir la façon dont les entreprises envisagent leurs effectifs. »