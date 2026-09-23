L'activité économique américaine atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq ans ; les pressions inflationnistes s'intensifient

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* L'indice PMI composite a progressé à 58,4 en septembre, son plus haut niveau depuis juillet 2021, contre 56,0 en août

* Les nouvelles commandes ont atteint leur plus haut niveau depuis mars 2022, affichant une forte progression tant dans l'industrie que dans les services

* Les prix des intrants ont atteint leur plus haut niveau depuis près de quatre ans; les délais de livraison des fournisseurs se sont fortement allongés

* Les carnets de commandes ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2022, signe de contraintes de capacité

par Lucia Mutikani

L’activité économique américaine a atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, portée par une forte hausse des nouvelles commandes, même si la forte demande a mis les chaînes d’approvisionnement sous pression et fait grimper les prix.

S&P Global a annoncé mercredi que son indice PMI composite américain de production (chiffre préliminaire), qui suit les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, a atteint 58,4 ce mois-ci. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis juillet 2021, après un résultat de 56,0 en août.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion du secteur privé. La hausse de l’indice PMI reflète de solides progressions tant dans le secteur des services que dans celui de l’industrie manufacturière. Selon S&P Global, cet indice est compatible avec une croissance économique d’environ 5 % en rythme annualisé. L’agence a également relevé une forte augmentation des carnets de commandes en attente et des retards dans les chaînes d’approvisionnement, « ce qui témoigne d’un manque de capacités opérationnelles qui s’est traduit par une hausse des prix ».

L'estimation du produit intérieur brut (PIB) établie par la Réserve fédérale d'Atlanta s'établit à un taux de 5,1 %. L'économie avait progressé à un rythme de 1,5 % au cours du trimestre d'avril à juin.

« L'activité est clairement en plein essor actuellement, tant dans l'industrie manufacturière que dans les services », a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence. « Cependant, cette croissance s'accompagne de certains des goulets d'étranglement les plus graves jamais observés dans l'histoire de cette enquête, qui remonte à près de deux décennies, si l'on exclut la pandémie. »

Ces contraintes d’approvisionnement découlent principalement de la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui en est désormais à son septième mois.

UNE FORTE DEMANDE QUI ALIMENTE L’INFLATION

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré lundi que les chocs d’offre s’avéraient plus persistants, ajoutant qu’il existait des indices montrant que la forte demande aggravait désormais le problème. Ce point de vue a été corroboré par les résultats de l’enquête de S&P Global.

L’indice de l’enquête mesurant les nouvelles commandes reçues par les entreprises a bondi à 58,2, son plus haut niveau depuis mars 2022, contre 55,2 en août. Cette hausse a concerné aussi bien le secteur des services que celui de l’industrie manufacturière. Les commandes en cours, indicateur clé de l’utilisation des capacités et de la croissance future des entreprises, ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2022.

Bien que les entreprises des secteurs de l'industrie manufacturière et des services aient intensifié leurs embauches pour faire face au carnet de commandes en retard, S&P Global a également relevé une multiplication des signalements de difficultés à trouver du personnel qualifié.

« Si cette accumulation de commandes en attente est de bon augure pour la poursuite de l’expansion de la production et des capacités dans les mois à venir, elle indique également que les entreprises acquièrent un pouvoir de fixation des prix accru, ce qui constitue donc une source d’inquiétude pour les perspectives d’inflation », a déclaré M. Williamson.

L’indice de l’enquête mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a bondi à 66,4, son plus haut niveau depuis octobre 2022, contre 59,9 en août. Les entreprises des secteurs des services et de l’industrie manufacturière ont toutes deux fait état d’une hausse des prix des intrants. S&P Global a noté que les prix élevés des matières premières dans le secteur manufacturier étaient également souvent liés à des pénuries d’approvisionnement. L’agence a indiqué que les délais de livraison des fournisseurs s’étaient considérablement allongés en moyenne, « les retards dans la chaîne d’approvisionnement étant les plus répandus depuis juillet 2022 ».

L’indice mesurant les prix payés a augmenté, la hausse la plus marquée ayant été enregistrée dans le secteur des services.

De nouvelles hausses sont probables, car les prix record du diesel de l’ , entre autres, feront grimper le coût du transport des marchandises. La Réserve fédérale a relevé la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses dans les mois à venir.