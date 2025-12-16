 Aller au contenu principal
L'activité du secteur privé français marque le pas en décembre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 09:25

En repli à 50,1 (contre 50,4 en novembre), soit un niveau à peine supérieur à la barre de 50 du sans changement, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en décembre.

À l'échelon sectoriel, l'activité a continué d'augmenter dans le secteur des services, bien qu'à un rythme marginal, tandis que dans l'industrie manufacturière, les niveaux de production se sont presque stabilisés au cours du mois.

Le volume global des nouvelles affaires obtenues par les entreprises privées françaises a diminué en décembre, mais l'emploi est reparti à la hausse malgré un affaiblissement des perspectives d'activité à douze mois.

"Ce recul de la confiance s'explique principalement par l'incertitude politique en France et, dans une moindre mesure, par des perspectives de demande défavorables pour l'année 2026", explique S&P Global qui publie cette enquête.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

