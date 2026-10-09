L'activité des satellites russes suscite des inquiétudes pour Starlink, selon le commandant du commandement spatial allemand

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* L'activité satellitaire russe suscite des inquiétudes pour Starlink, déclare le commandant du commandement spatial allemand à Reuters

* La capacité de Moscou à coordonner plusieurs engins spatiaux pourrait être utilisée pour cibler des satellites, explique le commandant

* Ces inquiétudes mettent en évidence la dépendance croissante des armées vis-à-vis des réseaux de satellites commerciaux

par Cassell Bryan-Low et John Irish

Le fait qu’un groupe de satellites militaires russes ait suivi de près, en début d’année, un satellite occidental venant en aide à l’Ukraine démontre des capacités susceptibles de menacer des constellations commerciales telles que Starlink, le projet d’Elon Musk, a déclaré à Reuters le commandant du commandement spatial allemand.

En mai, la Russie a manœuvré quatre satellites militaires, connus sous les noms de Cosmos 2610 à 2613, à proximité d’un satellite commercial d’imagerie radar, selon la Force spatiale américaine. La société finlandaise ICEYE, qui fournit des données aux États-Unis et à leurs alliés, a confirmé à Reuters qu’il s’agissait bien de l’un de ses satellites.

Le général de division Michael Traut, chef du commandement spatial allemand, a décrit comment l’engin spatial russe « poursuivait » le satellite ICEYE, qui fournit des images de renseignement sur le champ de bataille.

« La Russie démontre des méthodes qui, si elles étaient utilisées directement contre une méga-constellation comme Starlink, pourraient avoir un impact sur leur durée de vie » et sur la qualité du service pour tous les utilisateurs, et pas seulement pour l’Ukraine, a déclaré le général Traut à Reuters. Il a ajouté que les capacités des satellites pourraient être perturbées même sans attaque directe.

« Cela m’inquiète beaucoup », a-t-il dit.

Ses craintes soulignent la dépendance croissante des armées occidentales vis-à-vis des réseaux de satellites commerciaux, soulevant des questions quant à savoir qui devrait les protéger. Les commentaires de Traut interviennent également alors que des responsables européens accusent la Russie d’intensifier ses efforts de sabotage dans toute la région afin de saper le soutien apporté à l’Ukraine, notamment par le biais de récentes attaques de drones et d’incendies criminels , ainsi que d’un complot visant à mettre hors service des câbles sous-marins .

L’ingérence de la Russie dans les systèmes spatiaux occidentaux s’est considérablement intensifiée depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, selon des responsables militaires occidentaux. Ils précisent que cela inclut des actions de brouillage au sol et de suivi en orbite visant à recueillir des renseignements et à tester la tolérance de l’Occident.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu aux questions de Reuters concernant ses activités satellitaires. Moscou a averti à plusieurs reprises que les satellites commerciaux occidentaux venant en aide à l’Ukraine pourraient devenir des cibles légitimes en cas de représailles. Elle a nié mener des opérations de sabotage dans les pays de l’OTAN.

SpaceX, qui exploite Starlink, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LES TACTIQUES RUSSES DE « ZONE GRISE »

Le général Traut a déclaré qu’une attaque ouverte contre un satellite Starlink marquerait une escalade majeure, mais que Moscou pourrait recourir à des tactiques de « zone grise ». Il a décrit un scénario hypothétique dans lequel un satellite russe dériverait vers la trajectoire orbitale de Starlink avant de se désintégrer, forçant les satellites à effectuer des manœuvres d’évitement gourmandes en carburant qui pourraient raccourcir leur durée de vie opérationnelle.

Deux autres responsables occidentaux ont déclaré à Reuters que l’activité russe suscitait des inquiétudes pour Starlink, la plus grande constellation de satellites au monde.

La Russie n’a pas révélé les capacités de son groupe de satellites Cosmos.

Le fait de s’être approché « de très près » d’ICEYE visait peut-être à mener des activités de surveillance, à préparer de futures interférences ou à signaler ses capacités, a déclaré Belinda Marchand, directrice scientifique de la société américaine de renseignement spatial Slingshot Aerospace.

Le directeur général d’ICEYE, Rafal Modrzewski, a déclaré à Reuters que la société avait par la suite déplacé son satellite, ce qui a déclenché de nouvelles manœuvres russes. Cet épisode montre à quel point les satellites peuvent de plus en plus être manœuvrés à proximité les uns des autres « soit pour observer, soit pour causer potentiellement du tort », a-t-il ajouté. Cet épisode souligne la nécessité de surveiller l’activité en orbite, a déclaré M. Modrzewski, et soulève la question de la protection.

Dans le cadre d’un vaste plan d’investissement visant à renforcer ses propres capacités spatiales, l’Allemagne développe des satellites d’inspection et envisagedes armes orbitales capables de perturber les activités spatiales hostiles sans détruire la cible, a déclaré M. Traut.

Les forces armées allemandes ont également attribué à ICEYE et à une entreprise allemande un contrat portant sur la construction de dizaines de satellites, notamment pour soutenir le flanc oriental de l’OTAN.