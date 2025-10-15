L'activité décroche au T3 mais Drone Volt évoque 'des perspectives prometteuses'
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 18:32
Dans le détail, les activités à forte valeur ajoutée regroupées sous 'Drone Volt Factory, Services & Academy' ont généré 1 million d'euros, en baisse de 23%, tandis que les activités de distribution chutent de 85% à 875 000 euros, après l'arrêt d'un contrat historique fin 2024.
Malgré ce fort repli de l'activité, la rentabilité brute progresse sensiblement : la marge brute atteint 742 000 euros, en baisse limitée de 31%, permettant une envolée du taux de marge brute à 39% (+24 points sur un an). Ce niveau reflète la stratégie de recentrage du gro
upe sur les activités à plus forte marge, comme les prestations de services qui représentent désormais près de la moitié de ce segment.
'Nous avons démontré au 3ème trimestre notre capacité à poursuivre la transformation de Drone Volt vers un groupe centré sur des activités à forte valeur ajoutée (...). Cette dynamique devrait encore s'amplifier sur ce dernier trimestre de l'exercice', assure Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt.
Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires cumulé s'élève à 6,1 millions d'euros, en repli de 80,1% sur un an, avec une marge brute de 2,6 millions d'euros (-21,2%).
En termes de perspectives, le groupe anticipe une activité très dynamique en fin d'exercice, soutenue par des commandes attendues pour son drone phare Hercules 20, des prestations de service (nettoyage, détection de gaz) et un nouveau contrat de développement. Drone Volt confirme par ailleurs son objectif d'un EBITDA positif au second semestre 2025.
Valeurs associées
|0,8040 EUR
|Euronext Paris
|-0,62%
A lire aussi
-
Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite
-
La plateforme de vente en ligne Temu et La Poste ont annoncé mercredi la signature d'un accord cadre renforçant leur partenariat au niveau de la distribution des colis, à l'heure où l'offensive en France de Shein, autre mastodonte asiatique de l'e-commerce, fait ... Lire la suite
-
Un dernier obstacle avant d'entamer l'examen du budget: deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, seront débattues par les députés jeudi matin, et devraient être rejetées, dans un scrutin serré, faute de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer