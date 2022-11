L'activité de gestion de BNP Paribas résiste au troisième trimestre 2022

(NEWSManagers.com) - Le pôle Investment & Protection Services de BNP Paribas a vu son produit net bancaire (PNB) progresser de 8,9% à données publiées et de 7,1% à changes constants au troisième trimestre, à 1,6 milliard d'euros, a annoncé la banque en marge de ses résultats du troisième trimestre 2022. Il a été tiré par la progression de l'activité d'assurance et de gestion de fortune, qui a compensé la contreperformance en gestion d'actifs.

Dans le détail, le pôle a collecté 5,4 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 12,8 milliards sur la même période de l'an dernier et 9 milliards au deuxième trimestre 2022. L'activité de Wealth Management a collecté 4,2 milliards d'euros tandis que celle de gestion d'actifs a collecté 800 millions (contre 7,5 milliards le trimestre précédent). BNP Paribas précise que la collecte en Asset Management a été portée par les supports de moyen et long terme partiellement compensée par la décollecte sur les fonds monétaires.

Le pôle affichait fin septembre 1.175,5 milliards d'euros d'encours, en retrait de 22 milliards sur trois mois. Il comprend 407,7 milliards en Wealth Management et 487,8 milliards en gestion d'actifs.