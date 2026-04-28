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L'activité d'UPS se replie au premier trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 28/04/2026 à 13:53

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

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Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a vu son activité reculer légèrement au premier trimestre, mais projette de retrouver la croissance dans les mois qui viennent grâce à la restructuration en cours.

De janvier à mars, UPS a dégagé un chiffre d'affaires de 21,202 milliards de dollars, en baisse de 1,6% par rapport à l'année dernière, un chiffre légèrement supérieur au consensus des analystes interrogés par Bloomberg.

Dans son communiqué, le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2026.

"Le premier trimestre 2026 a marqué une période de transition cruciale pour UPS", a résumé la directrice générale Carol Tomé, cité dans le communiqué, saluant les "actions stratégiques" qu'UPS a pu mettre en oeuvre "sans accroc" et qui permettent au groupe d'anticiper un retour à la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

UPS s'est engagé dans un grand plan de restructuration l'an dernier, venu s'ajouter à 14.000 suppressions de postes déjà annoncées en 2023. Cela lui a permis de réduire ses coûts de 3,5 milliards de dollars en 2025, et de prévoir 3 milliards de dollars supplémentaires d'économies en 2026.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires d'UPS a été pénalisé par son activité aux Etats-Unis (-2,3%), plombée par un déclin des volumes auquel le groupe s'attendait, mais aussi par sa branche logistique et chaîne d'approvisionnement (-6,5%). A l'inverse, les revenus tirés des colis à l'international ont crû (+3,8%), une tendance déjà observée en 2025.

Le bénéfice net a reculé de 27% à 864 millions de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 1,02 dollar.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action UPS cédait près de 3% vers 10H45 GMT.

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UPS (UNITED PARCEL SER.) B
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