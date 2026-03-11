L'activiste Starboard exhorte CarMax à revoir ses ventes numériques et à réduire ses coûts

L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté mercredi CarMax KMX.N à réorganiser sa plateforme numérique d'achat et de vente de voitures et à réduire ses coûts, estimant que le distributeur de voitures d'occasion est loin d'avoir atteint son potentiel sous-jacent.

Dans une lettre adressée au nouveau directeur général Keith Barr, Starboard a déclaré que la simplification du processus de reprise en ligne de CarMax et l'amélioration des taux de conversion pourraient aider l'entreprise à regagner des parts de marché, étant donné que de plus en plus de consommateurs comparent les offres numériquement.

Starboard, qui détient une participation d'environ 350 millions de dollars dans l'entreprise, a également exhorté CarMax à viser les frais généraux, administratifs et de vente à hauteur de 70 à 75 % de la marge brute, arguant qu'une discipline plus stricte en matière de coûts aiderait l'entreprise à fixer des prix plus compétitifs pour les véhicules et à relancer la croissance.

"Nous pensons que des réductions de prix modestes d'environ 100 à 300 dollars par véhicule, combinées à un système de tarification plus réactif et basé sur des données qui s'adapte en temps réel aux conditions du marché local, peuvent restaurer la compétitivité", a déclaré Starboard.

L'investisseur a également nommé Bill Cobb, directeur général de Frontdoor FTDR.O , ainsi que Jeffrey Smith, fondateur et directeur général de Starboard, au conseil d'administration de CarMax.

Starboard a ajouté que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient aider CarMax à rationaliser les flux de travail, à réduire les processus manuels, à améliorer les interactions avec les clients et à s'éloigner des anciens systèmes de gestion.