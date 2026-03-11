 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'activiste Starboard exhorte CarMax à revoir ses ventes numériques et à réduire ses coûts
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a exhorté mercredi CarMax KMX.N à réorganiser sa plateforme numérique d'achat et de vente de voitures et à réduire ses coûts, estimant que le distributeur de voitures d'occasion est loin d'avoir atteint son potentiel sous-jacent.

Dans une lettre adressée au nouveau directeur général Keith Barr, Starboard a déclaré que la simplification du processus de reprise en ligne de CarMax et l'amélioration des taux de conversion pourraient aider l'entreprise à regagner des parts de marché, étant donné que de plus en plus de consommateurs comparent les offres numériquement.

Starboard, qui détient une participation d'environ 350 millions de dollars dans l'entreprise, a également exhorté CarMax à viser les frais généraux, administratifs et de vente à hauteur de 70 à 75 % de la marge brute, arguant qu'une discipline plus stricte en matière de coûts aiderait l'entreprise à fixer des prix plus compétitifs pour les véhicules et à relancer la croissance.

"Nous pensons que des réductions de prix modestes d'environ 100 à 300 dollars par véhicule, combinées à un système de tarification plus réactif et basé sur des données qui s'adapte en temps réel aux conditions du marché local, peuvent restaurer la compétitivité", a déclaré Starboard.

L'investisseur a également nommé Bill Cobb, directeur général de Frontdoor FTDR.O , ainsi que Jeffrey Smith, fondateur et directeur général de Starboard, au conseil d'administration de CarMax.

Starboard a ajouté que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient aider CarMax à rationaliser les flux de travail, à réduire les processus manuels, à améliorer les interactions avec les clients et à s'éloigner des anciens systèmes de gestion.

Valeurs associées

CARMAX
43,225 USD NYSE +2,57%
FRONTDOOR
64,2800 USD NASDAQ -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank