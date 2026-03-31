L'activiste Pineal Capital pousse Teladoc à envisager une scission et d'autres changements pour augmenter sa valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

L'investisseur activiste Pineal Capital Management a demandé des changements radicaux chez Teladoc Health TDOC.N , appelant à des réductions de coûts et à une éventuelle scission du fournisseur de télésanté pour libérer la valeur actionnariale.

Dans une lettre ouverte au conseil d'administration, Pineal a déclaré que Teladoc devrait autoriser un programme de rachat d'actions d'au moins 200 millions de dollars, arguant que le bilan de la société est "sous-endetté".

L'action de Teladoc a perdu environ 98 % de sa valeur depuis son sommet pandémique de février 2021 - un plongeon que l'investisseur activiste a souligné dans sa lettre ouverte au conseil d'administration de la société en critiquant l'absence de rachats d'actions.

Les actions ont clôturé en hausse de 6 % après la lettre de Pineal.

Un porte-paralole de Teladoc a déclaré que la société continuait à s'engager de manière proactive avec ses actionnaires et qu'elle appréciait le dialogue constructif qu'elle entretenait avec eux.

Dans sa lettre, Pineal **a demandé** une révision stratégique complète, y compris l'étude d'une séparation des deux activités principales de Teladoc - Integrated Care, qui fournit des soins primaires virtuels et des services de gestion des maladies chroniques, et BetterHelp, par le biais d'une vente ou d'une scission.

**Il** a déclaré que la structure actuelle crée une "décote de conglomérat" et qu'une scission pourrait permettre à chaque unité d'être évaluée de manière indépendante, libérant ainsi une valeur "substantielle" pour les actionnaires.

La faible valorisation de Teladoc la rend vulnérable à un rachat potentiel, a averti Pineal.

Outre la scission, Pineal a également insisté sur des mesures de rentabilité, alors que la société fait évoluer BetterHelp, qui fournit des services de conseil en santé mentale en ligne, vers un modèle soutenu par l'assurance.

L'investisseur a critiqué l'allocation de capital passée du conseil d'administration, qualifiant l'acquisition de Livongo en 2020 de "surévaluée" et "inopportune".

Pineal a également souligné plusieurs catalyseurs de croissance, notamment des changements politiques favorables aux États-Unis soutenant le remboursement de la télésanté, le déploiement d'une plateforme de soins virtuels 24/7 et des opportunités d'expansion internationale.

"Nous avons longtemps considéré l'intérêt des activistes pour Teladoc comme une possibilité significative étant donné la dislocation de l'action, et bien que la lettre de Pineal Capital n'innove pas nécessairement, elle aborde certainement plusieurs des mêmes préoccupations que nous avons soulignées depuis plusieurs trimestres", a déclaré l'analyste de Leerink Michael Cherny.