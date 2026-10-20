L'activiste Jana prend une participation dans Casella Waste et réclame des changements

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* Les résultats décevants de Casella pourraient faire de l'entreprise une cible de rachat

* Le secteur de la gestion des déchets est devenu un secteur d'investissement très prisé

* Un actionnaire activiste fait pression sur l'entreprise pour qu'elle s'engage à atteindre des marges bénéficiaires plus élevées

par Svea Herbst-Bayliss

La société d'investissement activiste Jana Partners a pris une nouvelle position dans Casella Waste Systems CWST.O et souhaite que cette entreprise régionale de gestion des déchets améliore ses marges bénéficiaires et son rendement sur le capital investi, ont déclaré mardi l'associé gérant et le gestionnaire de portefeuille de la société.

L’entreprise, dont le siège social est situé à Rutland, dans le Vermont, et dont la capitalisation boursière s’élève à environ 5,6 milliards de dollars, a vu son cours chuter d’environ 11% cette année et s’est maintenu à un niveau pratiquement inchangé au cours des cinq dernières années, alors que ses concurrents ont affiché de meilleures performances.

“L’amélioration des marges et de l’exécution opérationnelle peut stimuler le rendement du capital, relancer sa dynamique de croissance attractive et permettre à Casella de se valoriser à son juste prix”, a déclaré Scott Ostfeld, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Jana, lors du sommet 13D Monitor Active-Passive Investor Summit à New York.

Parallèlement, sa valorisation dépréciée et sa position solide dans le nord-est des États-Unis pourraient faire de Casella une cible attractive pour les acquéreurs, a ajouté Ostfeld.

Casella est l’une des dernières entreprises régionales de gestion des déchets solides encore présentes sur le marché boursier. Le rachat d’entreprises du secteur des déchets est un thème d’investissement très prisé par les fonds de capital-investissement et les fonds d’infrastructure, notamment Blackstone, EQT, Ares et TPG, ainsi que par les grands acquéreurs du secteur, tels que Waste Management WM.N et GFL Environmental.

Casella n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’entreprise, fondée il y a cinq décennies avec un seul camion-poubelle, a eu du mal à améliorer ses marges et à intégrer sa plus grande acquisition à ce jour. En 2023, elle a racheté les actifs de gestion des déchets de la région du Mid-Atlantic à GFL Environmental GFL.TO pour 525 millions de dollars.

Désormais, le fonds spéculatif souhaite que Casella aligne davantage sa rémunération sur la valeur actionnariale et s’engage publiquement à atteindre d’ici 2029 une marge de 27% sur le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), a déclaré Ostfeld. L’entreprise a annoncé une marge de 22,7% pour son trimestre clos le 30 juin 2026.

Afin d’améliorer ses performances et de mieux suivre le rythme de ses concurrents cotés en bourse, Ostfeld a déclaré que Casella devrait faire appel à un cabinet de conseil spécialisé dans l’amélioration des performances, une mesure que Jana avait également préconisée auprès du fabricant de frites Lamb Weston

LW.N . Lamb Weston s’est engagé publiquement à réduire ses coûts de plusieurs centaines de millions de dollars.

Jana est l’un des investisseurs activistes les plus prolifiques du secteur et a récemment appelé la société de paiement Fiserv à collaborer avec le fournisseur de logiciels Palantir afin d’accélérer son propre programme de transformation technologique.