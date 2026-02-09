L'activiste HoldCo renonce à deux courses aux procurations après les changements opérés par KeyCorp et Eastern

HoldCo déclare que KeyCorp et Eastern acceptent les principaux changements qu'elle souhaitait

HoldCo qualifie le directeur général de KeyCorp, Chris Gorman, de "bon leader"

HoldCo a lancé des campagnes dans 5 banques l'année dernière

par Svea Herbst-Bayliss et David French

HoldCo Asset Management a déclaré lundi qu'il ne poursuivrait pas les courses aux procurations chez KeyCorp KEY.N ou Eastern Bancshares EBC.O après que les deux banques régionales ont accepté les principaux changements que l'investisseur activiste les a pressées d'effectuer.

"À la lumière des récents changements apportés par le conseil d'administration et la direction, HoldCo n'a pas l'intention de poursuivre une course aux procurations lors de l'assemblée annuelle de 2026", a écrit le fonds spéculatif à propos de KeyCorp, une banque d'une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars, et d'Eastern, évaluée à 5,2 milliards de dollars, dans une présentation publiée lundi.

Le fonds spéculatif activiste, qui investit principalement dans les banques, a lancé des campagnes sur cinq banques régionales l'année dernière et les a toutes terminées pour l'instant. Ses gestionnaires de portefeuille, Vik Ghei et Misha Zaitzeff, devraient s'exprimer lundi lors de la conférence UBS sur les services financiers.

À KeyCorp, HoldCo a demandé au conseil d'administration de cesser les acquisitions de banques, d'utiliser les capitaux excédentaires pour racheter des actions et de révoquer son principal administrateur indépendant ainsi que les membres du conseil qui ont approuvé l'acquisition de First Niagara par la banque il y a une dizaine d'années.

En décembre, le directeur général de KeyCorp, Chris Gorman, a déclaré: "Nous ne sommes pas intéressés par l'achat d'une banque de dépôt." La banque a également déclaré qu'elle prévoyait de racheter 300 millions de dollars d'actions au cours du premier trimestre et qu'elle s'attendait à racheter des montants similaires au cours des trimestres suivants de l'année. Elle a également nommé un nouvel administrateur indépendant principal et proposé deux nouveaux candidats aux postes d'administrateurs pour l'élection de cette année.

À la suite de ces changements, Ghei et Zaitzeff ont écrit dans la présentation que Gorman, le directeur général qu'ils avaient précédemment cherché à évincer, est le "bon dirigeant pour l'institution à l'avenir."

À Eastern, HoldCo a demandé à la célèbre institution financière de Boston de déclarer publiquement qu'elle ne procédera plus à des acquisitions de banques, qu'elle fixe un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre 10 et 11 % et qu'elle déclare publiquement qu'elle utilisera le capital excédentaire pour racheter des actions.

Robert Rivers, président exécutif de la banque, a déclaré en janvier: "Nous ne procéderons à aucune acquisition, car nous nous concentrons entièrement sur la croissance organique et le retour du capital à nos actionnaires." En outre, Eastern a déclaré qu'elle "restituerait agressivement du capital à ses actionnaires" et qu'elle s'efforcerait d'atteindre un ratio CET1 de 12 %.

Ghei et Zaitzeff ont écrit qu'ils portaient un toast à la direction de la banque pour ces changements.

HoldCo a fait parler d'elle en septembre lorsqu'elle a annoncé son intention de lancer une course aux procurations chez Comerica afin de faire pression sur la banque pour qu'elle se vende elle-même après avoir enregistré des performances médiocres pendant des années. Au début du mois, Fifth Third

FITB.O a achevé sa fusion avec Comerica pour devenir la neuvième banque américaine.

Dans une succession rapide, HoldCo a ensuite demandé des changements chez Eastern, First Interstate BancSystem FIBK.O , Columbia Banking System COLB.O et KeyCorp, s'aventurant dans un secteur que les investisseurs activistes évitaient depuis longtemps. First Interstate et Columbia ont également accepté les principaux changements demandés par HoldCo.