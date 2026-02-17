L'activiste Elliott prend une participation de plus de 10 % dans Norwegian Cruise Line, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4)

L'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus de 10% dans Norwegian Cruise Line NCLH.N et prévoit de faire pression pour obtenir des changements au sein de l'opérateur de croisières, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ.

Norwegian Cruise Line n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Selon les données compilées par le LSEG, les actions de Norwegian ont perdu plus de 11 % en 2025, alors même que ses rivaux Royal Carribean et Carnival gagnaient du terrain grâce à une forte demande et à des prix de billets plus élevés.

La semaine dernière, Norwegian Cruise a nommé l'ancien directeur général de Subway Restaurants, John Chidsey, comme nouveau patron, en remplacement de Harry Sommer.

La compagnie a précédemment déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice du quatrième trimestre, qui doit être publié dans le courant du mois, soit inférieur aux attentes.

Toutefois, dans ses perspectives publiées le mois dernier, la compagnie rivale Royal Caribbean a prévu une forte demande, les clients aisés continuant à privilégier les vacances en mer.

Elliott a approché en privé Adam Goldstein, l'ancien président et directeur de l'exploitation de Royal Caribbean, en tant que candidat potentiel à un siège au conseil d'administration de Norwegian Cruise, a rapporté le WSJ lundi.

Elliott vise à améliorer à la fois les performances financières de Norwegian Cruise et l'expérience des clients, ajoute le rapport, notant que l'activiste considère que son rival Royal Caribbean a bien réussi sur ces deux fronts et estime que Norwegian Cruise a déjà réalisé un redressement important.