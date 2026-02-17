L'activiste Elliott prend une participation de 10 % dans Norwegian Cruise Line, selon le WSJ

(Mise à jour de l'article du 16 février pour ajouter des actions au paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott a acquis une participation de plus de 10% dans Norwegian Cruise Line NCLH.N et prévoit de faire pression pour obtenir des changements au sein de l'opérateur de croisières, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 6 % dans les échanges de pré-marché mardi. L'action a chuté de plus de 13 % en 2025.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du WSJ.

Norwegian Cruise Line n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La compagnie basée à Miami, en Floride, s'est efforcée de faire face aux pressions sur les coûts et à la faible demande pour ses voyages en mer, alors même que ses rivaux, tels que Royal Caribbean et Carnival, continuent de bénéficier d'une forte demande et de prix de billets plus élevés.

La semaine dernière, Norwegian Cruise a nommé John Chidsey, ancien directeur général de Subway Restaurants, sur , en tant que nouveau patron, en remplacement de Harry Sommer.

La compagnie a précédemment déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice du quatrième trimestre, qui doit être publié dans le courant du mois, soit inférieur aux attentes.

Toutefois, dans ses perspectives publiées le mois dernier, la compagnie rivale Royal Caribbean a prévu une forte demande, les clients aisés continuant à privilégier les vacances en mer.

Elliott a approché en privé Adam Goldstein, l'ancien président et directeur de l'exploitation de Royal Caribbean, en tant que candidat potentiel à un siège au conseil d'administration de Norwegian Cruise, a rapporté le WSJ lundi.

Elliott vise à améliorer à la fois les performances financières de Norwegian Cruise et l'expérience des clients, ajoute le rapport, notant que l'activiste considère son rival Royal Caribbean comme ayant bien réussi sur ces deux fronts et estime que Norwegian Cruise a déjà réalisé un solide redressement.