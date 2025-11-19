L'activiste Browning West exhorte le fabricant de lentilles de contact Cooper Cos à renouveler son conseil d'administration sous peine d'être confronté à une course aux procurations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Browning West veut que ses quatre candidats soient ajoutés au conseil d'administration de Cooper

*

Il laisse entrevoir une course aux procurations si l'entreprise refuse de renouveler son conseil d'administration

*

Selon un investisseur, le cours de l'action pourrait plus que doubler si une meilleure gouvernance était mise en œuvre

*

L'activiste Jana Partners réclame également des changements chez Cooper

(Modification de la source d'approvisionnement dans le premier paragraphe. Ajout de détails sur les membres du conseil d'administration souhaités par Browning West dans les paragraphes 14 et 15) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur Browning West souhaite que Cooper Cos COO.O ajoute quatre nouveaux venus à son conseil d'administration afin d'améliorer les opérations du fabricant d'appareils médicaux et a signalé qu'il était prêt à organiser une course aux procurations si la société devait rechigner, selon une lettre envoyée à la société.

Après plusieurs réunions avec la direction cette année, le fonds spéculatif augmente la pression en proposant l'intégration de trois cadres de l'industrie et de l'un de ses partenaires au conseil d'administration de Cooper pour corriger le manque perçu d'expertise du conseil actuel en matière de soins de la vue, de fabrication et d'appareils médicaux, ont déclaré deux sources à Reuters avant que Browning West ne rende la lettre publique mercredi matin.

"Un changement urgent au niveau du conseil d'administration est nécessaire pour recentrer et optimiser les activités de Cooper, restaurer la confiance des actionnaires et aider Cooper à réaliser son important potentiel à long terme", ont écrit les cofondateurs de Browning West, Usman Nabi et Peter Lee, ainsi que l'associé de la société, Faraz Athar, dans la lettre adressée au conseil d'administration. En mettant en œuvre ces changements, Browning West - qui détient environ 4 % de Cooper - pense que le fabricant de lentilles de contact, dont l'action se négocie autour de 72 dollars pour une valeur de marché d'environ 14 milliards de dollars, pourrait doubler le prix de son action en trois ou quatre ans, selon la lettre.

L'action a baissé d'environ 28 % au cours des 12 derniers mois. La lettre de Browning West attribue ce déclin au manque d'orientation stratégique de Cooper, à l'inadéquation des rémunérations et à l'insuffisance de la surveillance exercée par le conseil d'administration.

Un représentant de la société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cooper fabrique des lentilles de contact et des produits de soins de la vue par l'intermédiaire de son segment CooperVision et fournit des produits et des services pour la santé et la fertilité des femmes par l'intermédiaire de CooperSurgical. Il s'agit de la plus grande entreprise de lentilles de contact en termes de nombre de porteurs.

DEUXIÈME ACTIVISTE À ÉMERGER

Browning West est le deuxième investisseur activiste à faire publiquement pression sur Cooper pour qu'il procède à des changements au cours des quatre dernières semaines. Jana Partners demande instamment à Cooper de procéder à un examen stratégique complet, qui pourrait inclure une vente, une meilleure répartition du capital et des améliorations opérationnelles.

Browning West adopte une approche différente, espérant susciter des changements à partir de modifications internes.

Tout en préconisant une approche initialement mesurée, Browning West a également précisé dans sa lettre qu'elle ne tolérerait pas que des changements soient apportés au conseil d'administration ou à la direction sans qu'elle ait été consultée au préalable.

Browning West a l'habitude de remplacer des membres du conseil d'administration, que ce soit ou non dans le cadre de courses aux procurations. L'année dernière, il a remporté une victoire notable chez Gildan Activewear GIL.TO , lorsque le fabricant canadien de vêtements de sport a remplacé l'ensemble de son conseil d'administration par les huit candidats de l'entreprise.

Dans un premier temps, Browning West souhaite que Walter Rosebrough, Joseph Papa et Andrew Pawson, cadres de l'industrie, soient nommés administrateurs de Cooper. Athar, l'associé de Browning West, est le quatrième candidat au poste d'administrateur et apporte une perspective d'investisseur au conseil d'administration, selon la lettre.

M. Rosebrough a été directeur général de l'entreprise de matériel médical Steris et Browning West souhaiterait qu'il devienne le prochain président de la société et qu'il remplace Robert Weiss, président de Cooper et ancien directeur général.

Papa est un ancien directeur général de Bausch + Lomb, un ancien président et directeur général de Bausch Health et un ancien président et directeur général de Perrigo. Quant à M. Pawson, il était président et directeur général de la franchise mondiale des soins de la vue chez Alcon, la plus grande société indépendante de soins de la vue au monde.

La lettre ajoute qu'il n'y a "aucune logique stratégique ou financière à faire fonctionner CooperVision et CooperSurgical sous la même structure d'entreprise", laissant entendre qu'ils seraient également ouverts à l'exploration d'alternatives stratégiques, y compris une vente éventuelle.