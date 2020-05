BONDUELLE

L'actionnaire familial de référence, les administrateurs et les dirigeants de l'entreprise Bonduelle solidaires dans la crise Covid-19

L'actionnaire familial de référence, les administrateurs et les dirigeants de Bonduelle ont souhaité soutenir ceux qui ont le plus souffert de la crise : ainsi l'Associé commandité de Bonduelle SCA, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 décembre 2020, au titre du dividende de l'exercice 2019-2020, une réduction de 20 % des ratios habituels de distribution du groupe. Ce projet a reçu le soutien du Conseil de Surveillance. Les membres du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA et les administrateurs de Bonduelle SA ont décidé de renoncer à 20 % de leurs jetons de présence. Les membres de la Direction générale ont, quant à eux, diminué de 20 % leur rémunération fixe sur la période de confinement.

Ces sommes contribuent à financer la prime destinée aux collaborateurs qui n'ont jamais cessé de travailler en usine et se sont engagés avec fierté, en mettant de côté leurs inquiétudes légitimes, pour assurer l'accès à l'alimentation de tous.

Les sommes collectées permettent également de compenser la perte de salaire des collaborateurs dont le niveau de rémunération est le plus faible et d'aider les salariés confrontés à des situations médicales difficiles.

L'engagement citoyen du groupe et de ses équipes dans le combat contre le coronavirus ne s'arrête donc pas au seul rôle d'acteur responsable de la filière alimentaire. Il se manifeste en interne comme en externe, à tous les niveaux, pour bénéficier à un maximum de publics, ponctuellement quand il faut répondre à des urgences ou dans la durée quand les situations le nécessitent.

Pour tous, par tous, et un peu partout dans le monde, les initiatives et solidarités continuent à s'inventer et à s'organiser pour répondre au mieux aux besoins locaux ou aux difficultés du quotidien des personnels soignants. Aux Etats-Unis, au Canada, en France et ailleurs en Europe, les initiatives solidaires locales se multiplient pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Familles américaines précaires, Banques Alimentaires du Québec, étudiants de Lille, SDF franciliens, associations de tout type, entre autres exemples, ont pu bénéficier de dons de produits grâce à l'extraordinaire mobilisation des salariés.

De mi-mai à fin août, Bonduelle propose également la mise à disposition gratuite des distributeurs de salades Cabaletta dans les hôpitaux lillois, permettant ainsi aux soignants un accès libre de jour comme de nuit à une alimentation équilibrée.

Une chose est certaine : la crise du Covid-19 aura engendré son lot de difficultés mais aura ainsi permis d'affirmer de vive voix les valeurs de solidarité et d'ancrage dans les communautés locales chères aux collaborateurs du Groupe Bonduelle !

