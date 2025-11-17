L'action WPP britannique progresse après des informations médiatiques sur l'intérêt de rachat d'Havas et de sociétés de capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Les actions de WPP WPP.L augmentent jusqu'à 6,6 % à 307,5 pence
** Le rival français Havas et les sociétés de capital-investissement Apollo et KKR ont exprimé leur intérêt de rachat pour le groupe publicitaire britannique, rapporte le Times
** WPP est actuellement évalué à environ 3 milliards de livres (3,95 milliards de dollars)
** Depuis le début de l'année, y compris les gains de la séance, l'action a baissé de 62,8 %
(1 $ = 0,7592 livre)
