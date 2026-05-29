 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action Wipro progresse jusqu'à 4 % après l'élargissement de son partenariat visant à accélérer l'adoption de l'IA
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 06:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

L'action Wipro WIPR.NS a progressé jusqu'à 4 %vendredi, après que la société de services informatiques a annoncé avoir étendu son partenariat avec le fournisseur de logiciels américain ServiceNow NOW.N afin de déployer des flux de travail basés sur l'IA agentique dans les fonctions clés de l'entreprise.

Le titre a ensuite réduit ses gains pour s'échanger en hausse de 2,60 % à 206,82 roupies à 9 h 51 IST, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 1er avril.

Jeudi, Wipro a annoncé qu'elle allait intégrer , sa plateforme Wipro Intelligence, à la plateforme d'IA de ServiceNow afin d'aider ses clients à automatiser les flux de travail dans les domaines de l'informatique, des ressources humaines, des achats et de la cybersécurité.

La société a déclaré que ce partenariat aiderait les entreprises à étendre l'adoption de l'IA tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.

Ce partenariat intervient alors que les entreprises informatiques indiennes se livrent à une course pour renforcer leurs offres en matière d'intelligence artificielle, dans un contexte où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus que les progrès de l'IA puissent perturber les activités traditionnelles d'externalisation et de services technologiques.

L'indice Nifty IT .NIFTYIT a progressé de 2,33 % à 9 h 51 (heure de l'Inde).

Le secteur a été sous pression après que les progrès rapides de l'IA générative et l'entrée en force d'entreprises telles qu'OpenAI sur le marché des services aux entreprises ont ravivé les craintes concernant la demande à long terme pour les projets informatiques conventionnels.

L'American Depositary Receipt de Wipro (ADR) a bondi de près de 19 % pendant la nuit à la Bourse de New York (NYSE) à la suite de l'annonce du partenariat.

Valeurs associées

SERVICENOW
108,730 USD NYSE +6,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 236,03 +0,58%
SOITEC
183,85 -4,34%
Pétrole Brent
92,19 -1,20%
HAFFNER ENERGY
0,292 +12,52%
EUTELSAT
4,018 -10,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank