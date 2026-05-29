L'action Wipro progresse jusqu'à 4 % après l'élargissement de son partenariat visant à accélérer l'adoption de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

L'action Wipro WIPR.NS a progressé jusqu'à 4 %vendredi, après que la société de services informatiques a annoncé avoir étendu son partenariat avec le fournisseur de logiciels américain ServiceNow NOW.N afin de déployer des flux de travail basés sur l'IA agentique dans les fonctions clés de l'entreprise.

Le titre a ensuite réduit ses gains pour s'échanger en hausse de 2,60 % à 206,82 roupies à 9 h 51 IST, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 1er avril.

Jeudi, Wipro a annoncé qu'elle allait intégrer , sa plateforme Wipro Intelligence, à la plateforme d'IA de ServiceNow afin d'aider ses clients à automatiser les flux de travail dans les domaines de l'informatique, des ressources humaines, des achats et de la cybersécurité.

La société a déclaré que ce partenariat aiderait les entreprises à étendre l'adoption de l'IA tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.

Ce partenariat intervient alors que les entreprises informatiques indiennes se livrent à une course pour renforcer leurs offres en matière d'intelligence artificielle, dans un contexte où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus que les progrès de l'IA puissent perturber les activités traditionnelles d'externalisation et de services technologiques.

L'indice Nifty IT .NIFTYIT a progressé de 2,33 % à 9 h 51 (heure de l'Inde).

Le secteur a été sous pression après que les progrès rapides de l'IA générative et l'entrée en force d'entreprises telles qu'OpenAI sur le marché des services aux entreprises ont ravivé les craintes concernant la demande à long terme pour les projets informatiques conventionnels.

L'American Depositary Receipt de Wipro (ADR) a bondi de près de 19 % pendant la nuit à la Bourse de New York (NYSE) à la suite de l'annonce du partenariat.