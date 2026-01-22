L'action VW se hisse en tête du DAX allemand après la publication d'un flux de trésorerie automobile optimiste

*

VW a annoncé un flux de trésorerie net de 6 milliards d'euros pour 2025

*

Les attentes de la société étaient d'un flux de trésorerie net de zéro

*

Hausse de 4,6 % de l'action VW

Les actions de Volkswagen VOWG_p.DE ont grimpé en tête de l'indice allemand DAX .GDAXI jeudi après que le plus grand constructeur automobile européen a annoncé un flux de trésorerie net de 2025 supérieur aux attentes dans sa division automobile.

Ses actions étaient en hausse de 4,6 % à 10 h 58 GMT, ce qui les place sur la voie de leur plus forte progression sur une journée depuis six mois.

Le flux de trésorerie net pour l'année s'est élevé à environ 6 milliards d'euros ($7 milliards de dollars), a déclaré Volkswagen mercredi en fin de journée, soit 1 milliard d'euros de plus que l'année fiscale précédente et dépassant les attentes de l'entreprise pour un flux de trésorerie net d'environ zéro.

Alors que la direction avait déjà laissé entendre que les prévisions pourraient être revues à la hausse, l'ampleur est surprenante, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le sentiment de l'industrie a également été soutenu par le président américain Donald Trump qui est revenu sur ses menaces de tarifs douaniers contre les alliés européens opposés à ses projets sur le Groenland, ce qui a apaisé les inquiétudes immédiates du marché concernant les mesures commerciales punitives, a déclaré Fabio Hoelscher, analyste chez Warburg Research.

Lors d'un appel régulier avec les investisseurs qui a également eu lieu mercredi, Volkswagen a toutefois déclaré qu'il s'attendait à ce que l'environnement tarifaire soit tendu et que les bénéfices de sa coentreprise chinoise chutent en 2026 avant de se redresser en 2027, ont écrit les analystes de Bernstein.

L'indice paneuropéen des automobiles et pièces détachées

.SXAP était en hausse d'environ 2,3%, les constructeurs allemands BMW BMWG.DE , Mercedes MBGn.DE et Porsche

P911_p.DE progressant entre 1,9% et 2,6%.

"Les subventions fédérales pour les véhicules électriques en Allemagne et un rebond technique sur les valorisations relativement basses du secteur pourraient également aider", a ajouté Fabio Hoelscher.

Volkswagen devrait publier les résultats de l'année 2025 et ses perspectives pour 2026 le 10 mars. (1 $ = 0,8551 euro)