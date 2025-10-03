L'action USA Rare Earth atteint un niveau record après des informations sur des discussions avec la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 octobre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont atteint un niveau record, en hausse de19,3 % à 27,11 $, après que la directrice générale a confirmé aux médias des discussions avec la Maison Blanche

** Barbara Humpton, directrice générale d'USAR, a déclaré que l'entreprise minière était "en communication étroite" avec la Maison Blanche, a rapporté CNBC jeudi en fin de journée

** Cette information fait suite à la confirmation par le gouvernement américain d'une prise de participation dans Lithium Americas en début de semaine LAC.TO , et d'un partenariat public-privé avec le producteur de terres rares MP Materials MP.N en juillet

** USAR est l'un des plus importants fabricants américains émergents de néo-aimants" - Subash Chandra, analyste chez The Benchmark Company

** Il ajoute que toute stratégie de relocalisation devrait inclure USAR

** USAR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

**Y compris le mouvement de la séance, USAR est en hausse de135,5 % depuis le début de l'année