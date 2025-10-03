 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,00
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action USA Rare Earth atteint un niveau record après des informations sur des discussions avec la Maison Blanche
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 octobre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont atteint un niveau record, en hausse de19,3 % à 27,11 $, après que la directrice générale a confirmé aux médias des discussions avec la Maison Blanche

** Barbara Humpton, directrice générale d'USAR, a déclaré que l'entreprise minière était "en communication étroite" avec la Maison Blanche, a rapporté CNBC jeudi en fin de journée

** Cette information fait suite à la confirmation par le gouvernement américain d'une prise de participation dans Lithium Americas en début de semaine LAC.TO , et d'un partenariat public-privé avec le producteur de terres rares MP Materials MP.N en juillet

** USAR est l'un des plus importants fabricants américains émergents de néo-aimants" - Subash Chandra, analyste chez The Benchmark Company

** Il ajoute que toute stratégie de relocalisation devrait inclure USAR

** USAR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

**Y compris le mouvement de la séance, USAR est en hausse de135,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LITHIUM
12,390 CAD TSX +29,60%
MP MATERIALS RG-A
74,615 USD NYSE +5,12%
USA RARE EARTH RG-A
26,8300 USD NASDAQ +18,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

