L'action TSMC progresse après que le fabricant de puces a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces taïwanais TSMC TSM.N sont en hausse de 1,6 % à 209,60 dollars avant bourse

** TSMC revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année entière, aidée par des perspectives optimistes en matière de dépenses d'intelligence artificielle

** Elle annonce un bénéfice record, bien supérieur aux estimations; le bénéfice net du troisième trimestre augmente de 39,1 % pour atteindre 452,3 milliards de dollars taïwanais (14,76 milliards de dollars), dépassant les 417,7 milliards de dollars taïwanais estimés par le LSEG SmartEstimate

** La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de 2025 affiche une croissance d'environ 35 % en dollars américains, contre environ 30 % auparavant

** Les résultats de TSMC soutiennent d'autres actions de puces américaines; le leader de l'IA Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,3 % avant le marché, avec Advanced Micro Devices AMD.O en hausse de ~1%

** Broadcom AVGO.O gagne 1,9 %, Micron MU.O augmente de ~3 % et Marvell Technology MRVL.O grimpe de plus de 1 %

** 18 des 19 sociétés de courtage couvrant TSMC recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que 1 recommande de "conserver"; l'action a un PT médian de 290 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TSM a augmenté de plus de 54% depuis le début de l'année; l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté d'environ 36% au cours de la même période