L'action TSMC progresse après que le fabricant de puces a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces taïwanais TSMC TSM.N sont en hausse de 1,6 % à 209,60 dollars avant bourse

** TSMC revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année entière, aidée par des perspectives optimistes en matière de dépenses d'intelligence artificielle

** Elle annonce un bénéfice record, bien supérieur aux estimations; le bénéfice net du troisième trimestre augmente de 39,1 % pour atteindre 452,3 milliards de dollars taïwanais (14,76 milliards de dollars), dépassant les 417,7 milliards de dollars taïwanais estimés par le LSEG SmartEstimate

** La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de 2025 affiche une croissance d'environ 35 % en dollars américains, contre environ 30 % auparavant

** Les résultats de TSMC soutiennent d'autres actions de puces américaines; le leader de l'IA Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,3 % avant le marché, avec Advanced Micro Devices AMD.O en hausse de ~1%

** Broadcom AVGO.O gagne 1,9 %, Micron MU.O augmente de ~3 % et Marvell Technology MRVL.O grimpe de plus de 1 %

** 18 des 19 sociétés de courtage couvrant TSMC recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que 1 recommande de "conserver"; l'action a un PT médian de 290 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TSM a augmenté de plus de 54% depuis le début de l'année; l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté d'environ 36% au cours de la même période

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
234,5600 USD NASDAQ -1,69%
BROADCOM
354,1500 USD NASDAQ +0,80%
MARVELL TECH
88,2300 USD NASDAQ -0,74%
MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
NVIDIA
181,8100 USD NASDAQ +1,10%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
299,970 USD NYSE -1,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

