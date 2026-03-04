L'action Tesla progresse après la note positive de BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Tesla TSLA.O ont augmenté de 3,7 % à 407,10 $ le mercredi après que BofA Global Research a rétabli sa couverture à "acheter"

** La société de courtage attribue un PT de 460 $, ce qui implique une hausse de 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TSLA est "le leader actuel de l'autonomie grand public", écrit BofA dans une note, ajoutant qu'elle s'attend à ce que l'entreprise devienne rapidement un leader dans les services de robotaxis, étant donné sa capacité à se développer de manière plus rentable que ses concurrents.

** Selon BofA, l'activité principale de TSLA dans le domaine des véhicules électriques représente environ 21 % de la valeur totale de la société, tandis que le robotaxi en représente 52 %, la conduite entièrement autonome 19 %, la production et le stockage d'énergie environ 6 % et le robot humanoïde Optimus 2 % ** Le 28 janvier, TSLA a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et a déclaré que ses plans de production du robotaxi Cybercab restaient en bonne voie pour cette année

** La note moyenne de 54 courtiers est "hold"; la prévision médiane s'élève à 439 $, en hausse par rapport à 425 $ il y a un mois et 408 $ le 4 décembre, selon les données du LSEG

** Après ce mouvement de séance, l'action a baissé de ~10% depuis le début de l'année contre une baisse de près de 2% sur le Nasdaq .IXIC . Les actions ont perdu ~18% par rapport à leur record intrajournalier du 22 décembre de 498,83 $