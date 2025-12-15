 Aller au contenu principal
L'action Tesla proche d'un record
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** L'action du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmente de 4,5 % à 480 dollars

** L'action est à son plus haut niveau depuis le 18 décembre 2024

** L'action s'approche du record de 488,54 $

** L'analyste Dan Ives de Wedbush déclare que "Tesla prend des mesures importantes pour avancer sur la voie de la révolution de l'IA avec l'autonomie et la robotique au premier plan en 2026, ce qui changera la donne et définira l'avenir de Tesla"

** Il s'attend à un assouplissement du cadre fédéral pour les véhicules autonomes au début de l'année 2026, avec plus de pouvoir pour les régulateurs fédéraux

** Elon Musk, directeur général de TSLA, a déclaré dimanche que l'entreprise testait des robotsaxis sans conducteur et sans occupant dans la voiture

** En incluant les gains de la séance, TSLA a augmenté de ~19% depuis le début de l'année

