L'action Tesla en hausse de 1,8 % à Francfort au lendemain de la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Tesla a augmenté de 1,8 % à Francfort TSLA.F jeudi, un jour après que la société a déclaré qu'elle investira 2 milliards de dollars dans la société d'intelligence artificielle xAI du directeur général Elon Musk et que les plans de production de son robotaxi Cybercab étaient en bonne voie pour cette année.

L'évolution était à peu près conforme à celle de l'action américaine de Tesla après les heures de cotation. Elle avait d'abord augmenté d'environ 3,5 % dans les échanges après les heures de bureau, mais a réduit ses gains à la suite des détails des plans de dépenses d'investissement de Tesla.