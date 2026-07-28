L'action Teradyne se retrouve propulsée par des prévisions optimistes autour de la demande de semi-conducteurs

Teradyne a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, portée par les investissements soutenus dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs destinés notamment aux applications d'intelligence artificielle. Le titre progresse de plus de 14% dans les échanges prolongés.

Teradyne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,20 et 1,30 milliard de dollars au troisième trimestre, contre un consensus de 1,04 milliard de dollars. Le groupe prévoit également un bénéfice ajusté de 1,85 à 2,15 dollars par action, supérieur aux attentes du marché. Ces perspectives ont été saluées par les investisseurs, l'action du fabricant d'équipements de test de puces bondit de plus de 14% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Le groupe bénéficie de la demande croissante en équipements de test automatisés, indispensables pour vérifier la qualité et la fiabilité des semi-conducteurs de plus en plus complexes utilisés dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et dans l'industrie automobile. Selon le directeur général Greg Smith, les investissements soutenus dans les équipements de fabrication de puces devraient continuer à alimenter la croissance de l'entreprise en 2027 et au-delà.

Au deuxième trimestre, Teradyne a plus que doublé son chiffre d'affaires, à 1,33 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,22 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté a atteint 2,47 dollars par action, contre un consensus de 2,09 dollars, confirmant la solidité de la demande pour ses solutions de test dans le secteur des semi-conducteurs.