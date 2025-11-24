L’action Teleperformance peut-elle rebondir fin 2025 ?

teleperformance lisbonne (Crédits: Unsplash - Miguel Carraca)

Le 5 novembre 2025, l'entreprise TP (anciennement Teleperformance ) a publié des résultats pour le troisième trimestre 2025 en demi-teinte, impactés par l'instabilité commerciale et un contexte de marché difficile. L'action Teleperformance est ainsi en baisse de plus de 8 % à l'ouverture de la Bourse le 6 novembre 2025.

Pour les investisseurs qui se demandent s'il faut intégrer l'action Teleperformance aux meilleurs PEA ou aux meilleurs compte-titres (CTO) fin 2025, le courtier en ligne ActivTrades vous propose une analyse de l'action Teleperformance. Est-il intéressant d'investir en Bourse dans l'action TEP ou est-ce mieux de la trader fin 2025 après la publication de ses résultats ?

Volatilité des changes, contexte commercial difficile : l'entreprise Teleperformance réduit ses ambitions pour 2025

Face à un environnement économique de plus en plus incertain, l'entreprise Teleperformance a été contrainte de revoir à la baisse ses perspectives pour l'année 2025. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,51 milliards d'euros, en léger recul de 0,5 % par rapport à l'année précédente, malgré une croissance de 1,5 % à données comparables.

Cette performance mitigée masque des réalités contrastées selon les divisions. Si l'unité des « core services », qui représentent l'activité principale du groupe, a progressé de 3,9 % en données comparables pour atteindre 2,14 milliards d'euros, les services spécialisés ont subi un recul marqué de 12,3 %, tombant à 364 millions d'euros. Cette division a particulièrement souffert de l'effondrement de la demande de services de recrutement aux États-Unis.

Conséquence directe de cette dégradation : l'entreprise Teleperformance a abaissé l'ensemble de ses objectifs annuels.

La croissance du chiffre d'affaires à données comparables est désormais attendue entre 1,0 % et 2,0 %, contre une fourchette initiale de 2 % à 4 %. La marge d'Ebita courant est également revue à la baisse, entre 14,7 % et 15 % à taux de change constants, au lieu de 15 % à 15,1 % précédemment. Enfin, le cash-flow net disponible devrait atteindre environ 900 millions d'euros, soit 100 millions de moins que l'objectif initial d'un milliard.

Plusieurs facteurs expliquent cette révision.

Le directeur général Daniel Julien pointe « l'effet combiné de facteurs environnementaux et politiques ayant un impact défavorable sur plusieurs marchés », particulièrement au cours du quatrième trimestre qui représente habituellement le plus gros volume d'affaires de l'année.

Les États-Unis cristallisent les difficultés du groupe.

Un « environnement commercial très instable » pèse sur les services linguistiques et le recrutement externalisé de l'entreprise TP. La filiale LanguageLine Solutions, spécialisée dans l'interprétation pour les agences gouvernementales américaines, subit de plein fouet les conséquences du shutdown des administrations fédérales américaines, qui entraîne des retards de paiement pénalisants pour l'activité du groupe français.

À cela, s'ajoutent la volatilité des taux de change et les tensions commerciales croissantes qui rendent la visibilité difficile.

« Pour simplifier, nos clients sont prudents et nous devons l'être aussi », a résumé le directeur financier Olivier Rigaudy. Cette prudence généralisée reflète également les interrogations persistantes sur la capacité du groupe à maintenir sa croissance dans un secteur bouleversé par l'émergence de l'intelligence artificielle, capable de remplacer progressivement les agents humains.

Comment l'entreprise Teleperformance compte-t-elle sur l'IA pour soutenir sa croissance ?

Avec son plan stratégique Future Forward, dévoilé en juin 2025 lors de son Capital Markets Day à New York, l'entreprise Teleperformance veut accélérer sa transformation en plaçant l'intelligence artificielle au cœur de son modèle économique.

L'objectif du groupe est de passer d'un rôle d'exécutant dans la relation client à celui de partenaire technologique global, capable d'orchestrer des interactions hybrides où humains et IA collaborent en temps réel.

Concrètement, l'entreprise Teleperformance déploie des solutions d'IA dans trois dimensions clés.

D'abord, dans ses services clients front-office, où des agents virtuels alimentés par des modèles de langage avancés assistent les conseillers humains, améliorant la réactivité et la qualité des échanges. Ensuite, dans les opérations de back-office, où l'automatisation permet de réduire les délais de traitement et d'optimiser les coûts. Enfin, dans la gestion des données et de l'analyse prédictive, l'IA aide à anticiper les besoins des consommateurs et à personnaliser les interactions à grande échelle.

L'entreprise Teleperformance a également lancé TP.ai FAB (Foundational AI Backbone), une plateforme interne qui combine IA, automatisation et supervision humaine pour créer un écosystème sûr et modulable à grande échelle. Cette infrastructure doit permettre d'intégrer rapidement de nouvelles solutions IA, qu'elles soient développées en interne ou issues de partenariats technologiques.

En parallèle, l'entreprise Teleperformance mise sur la formation continue de ses équipes pour favoriser une adoption fluide des outils d'IA, en insistant sur le rôle complémentaire de l'intelligence émotionnelle humaine. Cette approche vise à transformer la productivité opérationnelle tout en préservant la qualité de l'expérience client, qui demeure au cœur de la promesse du groupe.

Pour accélérer son développement dans l'intelligence artificielle, l'entreprise Teleperformance a multiplié les alliances stratégiques et les acquisitions ciblées (Sanas, Parloa, Ema, Agents Only…). Le groupe TP a ainsi dévoilé un ambitieux programme de partenariats IA assorti d'une enveloppe d'investissements pouvant atteindre 100 millions d'euros sur l'année 2025.

Avec ce nouveau plan stratégique de transformation, l'entreprise TP espère atteindre un croissance organique à périmètre et taux de changes constants de son CA entre 4 et 6 % en 2028, une marge d'EBITA récurrent de près de 15,5 % en 2028 et une génération de cash flow net disponible de près de 3 milliards d'euros sur la période 2026-2028.

Jusqu'où peut aller l'action Teleperformance en Bourse ? Analyse et avis ActivTrades

Depuis son introduction en Bourse sur Euronext Paris en 2007, l'action Teleperformance s'est imposée comme une valeur de référence du secteur, intégrant progressivement des indices boursiers tels que le STOXX 600 et l'Euronext Tech Leaders. L'action Teleperformance a même figuré parmi les quarante fleurons du CAC 40 jusqu'en septembre 2025, date à laquelle l'action Euronext a pris sa place dans l'indice phare de la place parisienne. Le titre TEP est aussi disponible au SRD et au PEA.

Le parcours boursier de l'action Teleperformance a été extrême depuis son IPO. Alors que les premières années se sont révélées éprouvantes avec une action en baisse de 42 % entre 2007 et 2011, c'est à partir de 2012 que le véritable conte de fées boursier commence pour l'entreprise Teleperformance.

Pendant près d'une décennie, le groupe a profité de l'une des plus remarquables performances boursières du marché français. Surfant sur la vague de l'externalisation mondiale et consolidant sa position de leader incontesté des centres d'appel, l'action Teleperformance a multiplié sa valeur par plus de 24, enregistrant un gain de 2 385 %.

Cependant, depuis 2022, le vent a tourné. L'émergence de l'intelligence artificielle, perçue comme une menace existentielle pour les métiers traditionnels de la relation client et des centres d'appels, a jeté un froid sur l'action Teleperformance en Bourse. En quatre ans, l'action Teleperformance a perdu plus de 90 % de sa valeur boursière, ramenant le titre à son niveau le plus bas depuis 2015 en novembre 2025.

Analyse graphique de l'action Teleperformance fin 2025

Graphique du cours de bourse de Teleperformance

Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrader

L'action Teleperformance subit de fortes pertes depuis 4 ans. La dégringolade de 43 % de son cours de Bourse en 2022 a ainsi donné le coup d'envoi d'une descente aux enfers. Le titre Teleperformance plonge en 2023 de 40 % et subit une nouvelle chute en 2024 (- 37 %). L'année 2025 ne marque aucun répit pour les actionnaires, puisque l'action Teleperformance a déjà abandonné plus de 29 % de sa valeur depuis janvier (au 6 novembre 2025). Cette chute continue témoigne d'une perte de confiance durable des investisseurs envers le modèle économique de l'entreprise Teleperformance.

Le titre Teleperformance évolue actuellement sous le nuage d'Ichimoku, configuration typique d'une tendance globale baissière. Cette faiblesse est renforcée par un indicateur de force relative (RSI) en chute libre qui s'approche dangereusement de la zone de survente, témoignant d'une pression vendeuse intense. Tant que le cours restera prisonnier sous ce nuage, les perspectives techniques resteront globalement négatives.

Pour qu'un retournement haussier puisse s'amorcer, l'action Teleperformance devra d'abord reconquérir plusieurs niveaux stratégiques. Les investisseurs surveilleront les résistances situées à 62,98 euros puis à 67,48 euros, dont le franchissement marquerait un premier signe d'essoufflement de la dynamique baissière. Toutefois, seul un franchissement clair du nuage d'Ichimoku validerait un rebond et signalerait un possible changement de tendance de fond pour l'action Teleperformance.

Si la pression vendeuse continue, les zones des 57,30 euros et 53,76 euros représentent des paliers psychologiques et techniques susceptibles de freiner temporairement la chute de l'action TEP. Ces seuils constituent des lignes de défense pour les acheteurs potentiels. Leur rupture successive ouvrirait malheureusement la voie à de nouveaux plus bas et accentuerait la chute de l'action Teleperformance.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Teleperformance fin 2025 ? Avis ActivTrades

Malgré un parcours boursier chaotique ces dernières annees, l'entreprise Teleperformance profite d'atouts stratégiques indéniables et d'une feuille de route claire pour naviguer dans un secteur en pleine révolution technologique. L'intelligence artificielle, longtemps brandie comme l'épée de Damoclès menaçant son modèle économique, pourrait progressivement se révèler comme un catalyseur de croissance.

L'histoire récente du groupe démontre sa capacité à métamorphoser les disruptions technologiques en opportunités. Fort de cette expérience, l'entreprise Teleperformance orchestre désormais une stratégie ambitieuse qui fusionne la puissance analytique de l'IA avec l'irremplaçable sensibilité de l'intelligence émotionnelle humaine, créant ainsi une proposition de valeur différenciante.

Bien évidemment, le chemin d'un redressement en Bourse ne sera ni linéaire ni rapide. La transformation digitale exige du temps, des investissements conséquents et une exécution impeccable. Néanmoins, les fondamentaux du groupe pourraient consistuer des arguments solides pour anticiper un retour progressif de la confiance des investisseurs.

L'action Teleperformance pourrait demeurer une valeur de long terme pour les investisseurs capables de supporter une certaine volatilité. Pour les profils plus prudents, une certaine prudence est justifiée, le temps de confirmer la stabilisation des marges et la réussite concrète de l'intégration de l'IA au sein de l'offre de l'entreprise Teleperformance. Si cette mutation s'avère fructueuse, le potentiel de redressement à moyen terme pourrait s'avérer significatif.

17 raisons d'acheter l'action Teleperformance en Bourse fin 2025

Présence mondiale quasi-inégalée avec une implantation dans près de 100 pays

Capacité unique à opérer dans environ 300 langues et dialectes sur 170 marchés

Diversification géographique qui réduit les risques liés à une seule région ou économie

Agilité opérationnelle pour s'adapter aux différences culturelles et réglementaires

Évolution stratégique bien au-delà du simple modèle de centres d'appels avec une transformation vers un modèle centré sur l'expérience client digitale

Positionnement clair comme acteur clé de la gestion de l'expérience client à l'ère numérique

Capacité à transformer la menace de l'IA en levier de croissance et de productivité

Alliance équilibrée entre intelligence émotionnelle humaine et puissance de l'intelligence artificielle

Investissements massifs dans l'IA et l'automatisation dès 2024 pour renforcer sa compétitivité

Leadership technologique potentiel face à des concurrents encore en phase d'adaptation

Portefeuille d'offres digitales innovantes couvrant toute la chaîne de valeur client

Expertise en automatisation et en optimisation des processus opérationnels

Statut de partenaire privilégié des grandes entreprises mondiales pour leur transformation digitale

Valorisation boursière jugée attractive après une période de repli prolongé

Décote significative par rapport aux fondamentaux de l'entreprise Teleperformance et aux perspectives à long terme

Potentiel de revalorisation important pour les investisseurs à moyen et long terme

Politique de dividende particulièrement généreuse et constante dans le temps

12 raisons de ne pas investir dans l'action Teleperformance en Bourse fin 2025