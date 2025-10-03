L'action Teladoc Health atteint son plus haut niveau depuis 7 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** L'action Teladoc Health Inc TDOC.K a progressé de 11,2% à 9,43 dollars. L'action avait précédemment atteint 9,77 $, son plus haut niveau depuis le début du mois de mars

** Citron Research a posté sur X vendredi que "nous n'avions pas tort, juste un peu tôt" Citron a d'abord noté le potentiel de Teladoc en février

** Vendredi, Citron a cité une augmentation de 55 % d'une année sur l'autre de l'utilisation de Livongo, la plateforme SaaS () de Teladoc qui, selon Citron, est l'épine dorsale de la croissance récurrente de l'entreprise, basée sur l'assurance

** Une fois que nous aurons surmonté la fermeture du gouvernement, le titre pourrait s'envoler. La plus grande société de télésanté des États-Unis se négocie à bas prix. La télésanté reste une tendance de fond de l'IA qui attend de se produire", a déclaré Citron dans le X post

** La grande majorité des analystes de Wall Street sont neutres sur le titre, avec 21 recommandations "conserver", 4 recommandations "acheter" et une recommandation "acheter fortement"; l'objectif de prix médian est de 8,25 $, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement du vendredi, l'action est en hausse de ~4% depuis le début de l'année, mais toujours bien loin de son plus haut d'un an de 15,21 $ atteint à la mi-février