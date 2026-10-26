L'action Surgery Partners progresse après l'annonce selon laquelle Bon Secours serait sur le point de conclure un accord de rachat

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26 octobre - ** L'action de Surgery Partners ( SGRY.O ), opérateur de centres chirurgicaux, progresse de 20,83% à 19,00 dollars avant l'ouverture du marché

** Le groupe de santé à but non lucratif américain Bon Secours Mercy Health est en phase finale de négociations en vue d’acquérir une participation majoritaire dans SGRY, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la société à environ 6 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche le Financial Times

** Le groupe de capital-investissement Bain Capital, actionnaire minoritaire depuis 2017, conservera sa participation de près de 40% dans SGRY dans le cadre d'une opération de retrait de la cote à environ 20 dollars par action, selon l'article du FT

** Bon Secours Mercy Health et Surgery Partners n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action SGRY affichait une hausse d'environ 2% depuis le début de l'année