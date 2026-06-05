L'action SpaceX s'échange à 180 dollars sur la plateforme de produits dérivés CMC, basée au Royaume-Uni

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5 juin - ** L'action SpaceX SPCX.O s'échange à 180 dollars sur le marché parallèle de la plateforme de trading britannique CMC Markets, un niveau bien supérieur au prix de 135 dollars prévu par Elon Musk pour l'introduction en bourse

** La plateforme de produits dérivés CMC propose des contrats permettant aux traders de spéculer sur la valorisation finale de SPCX. Les traders sur CMC n'achètent ni ne vendent de véritables actions SPCX assorties de droits de vote ** SPCX a indiqué aux banques dans le cadre de son introduction en Bourse de 75 milliards de dollars qu'elle s'en tenait au prix de 135 dollars par action qu'elle a divulgué mercredi dans son dossier d'introduction en Bourse modifié, ont déclaré des sources à Reuters.

** Le prix de 135 dollars par action fixé par Musk valorise la société à environ 1.750 milliards de dollars, tandis que le prix de 180 dollars proposé par CMC porterait la valorisation de SPCX à environ 2.300 milliards de dollars

** Sur Polymarket, un marché sur la capitalisation boursière de clôture de SPCX lors de son premier jour de cotation indique une probabilité de 38% entre 1.500 et 2.000 milliards de dollars, et une probabilité de 40% entre 2.000 et 2.500 milliards de dollars

** SPCX s'échangeait à environ 206 dollars fin mai sur CMC et a progressivement baissé depuis lors