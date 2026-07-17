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L'action SpaceX chute ; la fusée Starship avorte son décollage
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** L'action SpaceX SPCX.O recule de 4,7 % à 124,98 dollars en pré-ouverture

** La fusée Starship de SPCX a déclenché une interruption de dernière minute avant son décollage pour son 13e vol d'essai depuis le Texas jeudi, certains de ses 33 moteurs n'ayant pas démarré

** Le directeur général Elon Musk a déclaré que SPCX tenterait probablement un nouveau lancement en début de semaine prochaine

** Sur 33 courtiers, 27 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, cinq “conserver” et un “vendre”, tandis que leur objectif de cours médian s'établit à 226 dollars – données compilées par LSEG

** L'action SPCX a clôturé jeudi à 131,11 dollars, passant pour la première fois depuis son introduction en bourse le mois dernier sous son prix d'introduction de 135 dollars

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