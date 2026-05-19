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L'action Relay Therapeutics en hausse après les résultats prometteurs d'un médicament contre les troubles vasculaires dans le cadre d'une étude
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** L'action du développeur de médicaments Relay Therapeutics RLAY.O a progressé de 11,3% pour atteindre 13,37 $ avant l'ouverture du marché ** RLAY indique que son traitement expérimental, le zovegalisib, a démontré sa capacité à réduire les malformations vasculaires et à améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

** Le zovegalisib a réduit la taille des lésions d'au moins 20% chez environ 60% des patients à 12 semaines

** Presque tous les patients ont présenté une certaine réduction de la taille des lésions et ont poursuivi le traitement à la date de clôture des données, indique la société.

** Les anomalies vasculaires sont des affections rares caractérisées par une croissance anormale des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, entraînant des douleurs, des gonflements et d'autres complications

** À la clôture d'hier, RLAY affichait une hausse de 43% depuis le début de l'année.

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RELAY THERAPETCS
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